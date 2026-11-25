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Найбільші мережі автозаправок оновили вартість пального. Середня ціна літра бензину А-95 становить 82,45 грн, а дизеля — 98,18 грн.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 24 листопада, в мережі Окко автогаз подешевшав на 40 коп./л. У WOG бензин А-95 та А-95+ подешевшали на 2 грн/л, а дизельне пальне – на 1 грн/л. У Socar бензин А-100 знизився в ціні на 3 грн/л.

У мережі «БРСМ-Нафта» бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л. У KLO бензин А-92, А-95, А-95+, А-100, звичайний та преміальний дизель подешевшали на 1,2 грн/л.

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж зафіксовано в KLO – 78,70 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 88,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в KLO – 94,70 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 103 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Окко, Socar та WOG – 63,50 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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