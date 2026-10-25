Azul залучила кредит до 2 млрд реалів на пальне — The Rio Times

Бразильська авіакомпанія Azul домовилася про позику обсягом до 2 млрд реалів, або близько 397 млн доларів, для закупівлі авіапального на регулярні внутрішні рейси в Бразилії. Кредитний ризик за операцією покриває федеральний уряд через Агентство з управління гарантійними фондами та гарантіями (ABGF) і Фонд гарантування експорту, повідомляє The Rio Times.

Кошти спрямують лише на пальне

Про фінансування Azul повідомила ринку 24 жовтня 2026 року. Компанія зазначила, що кошти використовуватимуть виключно для оплати авіаційного пального, придбаного для регулярних внутрішніх операцій. В авіакомпанії також заявили, що позика має посилити ліквідність і забезпечити більшу фінансову гнучкість в умовах коливання цін на пальне.

Фінансування передбачали в межах плану реструктуризації Azul. Фонд гарантування експорту створили у 1999 році для покриття державних гарантій за експортним кредитним страхуванням. Зміни до законодавства поширили його дію на внутрішнє кредитне страхування цивільної авіації та фінансування авіапального.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Високі ціни на пальне стримують відновлення

Azul вийшла з процедури захисту від банкрутства за Главою 11 у США в лютому 2026 року. Фінансовий директор компанії Антоніо Карлос Гарсія заявив, що високі ціни на авіапальне сповільнюють відновлення перевізника та тиснуть на його маржу.

За його словами, у другому кварталі Azul скоротила обсяги перевезень більш ніж на 10% у річному вимірі й очікує, що наприкінці 2026 року вони будуть приблизно на 5% нижчими, ніж у 2025-му. Компанія переклала на пасажирів через тарифи близько 60–65% зростання цін на пальне. У серпні Azul повідомляла про скорочення загального боргу до 21,4 млрд реалів, або приблизно 4,25 млрд доларів.

Це вже третій крок Azul із залучення фінансування менш ніж за місяць. Наприкінці вересня компанія уклала кредитну угоду з Банком розвитку Бразилії BNDES на суму до 2,66 млрд реалів, а 20 жовтня American Airlines реалізувала всі свої варанти та отримала 31,8 млн нових акцій Azul — близько 7,9% акцій в обігу.

Читай нас у