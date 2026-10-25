Bahri замовила три нафтові танкери за $451 млн — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії національна судноплавна компанія Bahri уклала з International Maritime Industries контракт на будівництво та постачання трьох надвеликих танкерів для перевезення сирої нафти. Загальна вартість угоди становить близько $451 млн, або 1,692 млрд саудівських ріялів, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Постачання у 2029–2030 роках

Дедвейт кожного судна становитиме 320 тис. тонн. Танкери мають передати Bahri поетапно протягом 2029 та 2030 років, випливає з розкриття компанії на Саудівській фондовій біржі Tadawul.

Фінансовий ефект від контракту буде відображено у звітності Bahri після отримання суден і початку їхньої комерційної експлуатації. Термін дії угоди триватиме до передачі останнього танкера.

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Розширення флоту

У Bahri заявили, що угода є частиною стратегії модернізації флоту та нарощування довгострокових операційних можливостей компанії. За даними компанії, вона також підтримує курс Саудівської Аравії на розвиток конкурентного морського сектору, локалізацію суднобудування та пов’язаних із ним ланцюгів постачання в межах програми економічної трансформації Vision 2030.

Після підписання контракту кількість суден Bahri, що будуються в Саудівській Аравії, зросте до дев’яти: шести суховантажів і трьох надвеликих нафтових танкерів. Компанія планує фінансувати контракт поєднанням власних коштів і банківського фінансування.

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