Бангладеш створить раду з оплати праці після протестів швейників — Kathmandu Post

У Бангладеш уряд у неділю сформує раду з питань оплати праці для перегляду зарплат працівників швейної промисловості. Рішення оголосили після протестів, які призвели до закриття десятків фабрик і сутичок із поліцією, повідомляє Kathmandu Post.

Вимоги працівників

Працівники вимагають установити мінімальну місячну зарплату на рівні 30 тисяч така, або близько 245 доларів. Це більш ніж удвічі перевищує нинішню мінімальну ставку в 12,5 тисячі така. Учасники протестів заявляють, що через зростання витрат на продукти, житло, транспорт і медичні послуги їхня купівельна спроможність суттєво знизилася.

Міністр праці та зайнятості Аріфул Хак Чоудхурі заявив, що влада офіційно сформує раду після консультацій із представниками працівників і промисловості. Він закликав працівників повернутися до роботи, зазначивши, що перегляд структури зарплат відповідає їхній ключовій вимозі.

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Закриття фабрик і сутички

У суботу близько 30 швейних фабрик в Ашулії, великому промисловому районі на околиці Дакки, оголосили вихідний через протести. Сотні працівників також перекрили велике перехрестя у столиці, а демонстрації в інших промислових зонах порушили рух транспорту та роботу підприємств.

За даними поліції, під час сутичок в Ашулії постраждали кілька людей, зокрема поліцейські. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і шумові гранати, щоб розігнати протестувальників. Чоудхурі попередив, що тривалі зупинки виробництва можуть затримати експортні поставки та платежі від міжнародних покупців.

Швейна промисловість Бангладеш, друга за масштабом у світі після Китаю, забезпечує роботою близько 4 мільйонів людей, генерує понад 80% експортних доходів країни та становить приблизно 10% її валового внутрішнього продукту. Виробники також повідомляють про зростання виробничих витрат, періодичні перебої з постачанням газу й електроенергії та невизначеність на енергетичних ринках через напруженість на Близькому Сході.

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