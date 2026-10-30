Банк Японії визнав інфляцію такою, що відповідає цілі 2% — CNBC

Банк Японії заявив, що базова інфляція в Японії «загалом відповідає» цільовому рівню 2%. Це перша така оцінка регулятора відтоді, як він установив інфляційну ціль у 2013 році. Водночас центробанк залишив ключову ставку без змін — на рівні 1,25%, найвищому з 1995 року.

Рішення ухвалили більшістю голосів

За збереження ставки проголосували вісім членів правління Банку Японії, один був проти. Член правління Хадзіме Таката пропонував підвищити ставку до 1,5%.

Як повідомляє CNBC, опитані перед рішенням 16 економістів очікували, що Банк Японії створить передумови для підвищення ставки в грудні або січні. Тринадцять із них прогнозували, що до середини 2027 року кінцевий рівень ставки в циклі посилення монетарної політики становитиме від 1,75% до 2%.

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Інфляція та зарплати зростають

Японія стикається зі слабкою єною та високими цінами на енергоносії, які підтримують інфляцію. Водночас експерти, яких цитує CNBC, зазначали, що показники індексу споживчих цін стримують енергетичні субсидії адміністрації Такаїті.

У вересні базова інфляція в Японії становила 2,1%, перевищивши очікування та досягнувши найвищого рівня від початку 2026 року. За останніми урядовими даними, реальні зарплати в серпні зросли на 1,5% у річному вимірі — це був восьмий місяць поспіль із позитивною динамікою.

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