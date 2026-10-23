Банк промисловості Нігерії збільшив виплати до ₦644,9 млрд — Premium Times Nigeria

Банк промисловості Нігерії (BOI) повідомив, що у 2025 році надав ₦644,9 млрд фінансування 12 501 підприємству. Це на 26% більше, ніж ₦510,9 млрд, виплачених у 2024 році. За оцінкою банку, це фінансування допомогло створити або підтримати 1,68 млн робочих місць.

Про результати на зустрічі з бізнес-редакторами в Лагосі розповів керуючий директор і генеральний директор BOI Оласупо Олусі, повідомляє Premium Times Nigeria. За даними BOI, ₦644,9 млрд стали найбільшим обсягом виплат за всю історію банку.

Стратегія до 2027 року

BOI реалізує трирічну стратегію сталого та інклюзивного промислового розвитку Нігерії на 2025–2027 роки. У межах цілі 2X банк прагне подвоїти кредитний портфель і обсяг виплат за три роки.

Стратегія передбачає спрямування 35% фінансування на мікро-, малі та середні підприємства. Чверть кредитування планують спрямовувати на інфраструктуру, електроенергетику, транспорт і логістику. Щонайменше 15% фінансування має надходити підприємствам, якими володіють жінки, а 20% виплат малому й середньому бізнесу — підприємствам, якими володіє або керує молодь.

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У 2025 році мікро-, малі та середні підприємства отримали 41% фінансування BOI, що перевищило ціль у 35%. Підприємства, власницями яких є жінки, одержали ₦120,9 млрд, а частки жіночого та молодіжного бізнесу у виплатах становили по 20%.

Інфраструктура та залучення коштів

На інфраструктурні проєкти BOI направив понад ₦108 млрд. Зокрема, банк профінансував 100 мініелектромереж для забезпечення електроенергією підприємств і домогосподарств, а також широкосмугове інтернет-з'єднання для понад 700 громад.

За словами Олусі, за три роки BOI залучив для промисловості Нігерії понад €2,2 млрд і ₦250 млрд нового фінансування. До цих операцій належать синдикований кредит на €1,879 млрд у 2024 році, €210 млн від міжнародних партнерів з розвитку у 2025 році та облігації розвитку на ₦250 млрд у 2026 році.

Банк також заявив, що реалізував понад 95% урядової програми підтримки обсягом ₦200 млрд. За даними BOI, її кошти охопили 957 400 одержувачів грантів, 9 000 мікро-, малих і середніх підприємств та 104 великих виробники.

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