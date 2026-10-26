Bank of America, Citi, Morgan Stanley та Blackstone нададуть $63 млрд фінансування для закупівлі ШІ-прискорювачів і мережевого обладнання Broadcom для Anthropic — розробника Claude. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Структура фінансування

Угоду реалізують через новостворену компанію спеціального призначення. Вона придбає ШІ-прискорювачі та мережеве обладнання Broadcom, а потім передаватиме їх Anthropic в оренду.

Bank of America, Citi та Morgan Stanley організовують фінансування з першим пріоритетом забезпечення. Blackstone надасть узгоджену частину фінансування з другим пріоритетом забезпечення.

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Broadcom також забезпечить кредиторам за старшим боргом підтримку залишкової вартості активів. Компанія погодилася покривати можливе зниження їхньої вартості в межах суми боргу з першим пріоритетом, однак розмір цього боргу не розкрили.

Постачання у 2027 році

Постачання обладнання мають розпочатися у 2027 році в межах раніше оголошеної угоди Broadcom та Anthropic щодо стратегічних обчислювальних потужностей.

Раніше Apollo і Blackstone домовилися профінансувати розширення ШІ-обчислювальних потужностей Anthropic на $35 млрд у межах попередньої домовленості з Broadcom. Нова угода є однією з найбільших боргових операцій, пов’язаних із розбудовою інфраструктури штучного інтелекту.

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