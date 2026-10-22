Barclays планує скоротити 5 тисяч працівників у межах ШІ-оптимізації — CNBC

Британський банк Barclays планує скоротити 5 тисяч робочих місць — близько 5% загальної чисельності персоналу. Про це йдеться у звітності банку за третій квартал, оприлюдненій у четвер. Про плани повідомляє CNBC.

Зниження витрат для інвестицій

У Barclays заявили, що структурно зменшують витратну базу, аби створити ресурс для інвестицій. Банк назвав заплановані зміни частиною такого підходу до витрат.

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Скорочення в Barclays пов’язали з організаційним спрощенням і технологічними змінами. За оцінкою банку, ефективність цих змін забезпечує застосування штучного інтелекту.

Допоміжні функції

Насамперед скорочення торкнуться працівників допоміжних функцій, зазначили у Barclays. До таких функцій банк відніс, зокрема, розробників. Загалом оголошений план передбачає скорочення 5 тисяч робочих місць.

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