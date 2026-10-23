Базова інфляція в Японії у вересні прискорилася до 2,1% — CNBC Top News

У Японії базова інфляція у вересні прискорилася до 2,1%, що стало найвищим показником від початку 2026 року. У серпні вона становила 1,7%.

Прогноз аналітиків

Базова інфляція, яка не враховує ціни на свіжі продукти, відповідала прогнозу економістів, опитаних Reuters, на рівні 2,1%. Про оприлюднені дані повідомило CNBC.

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Інші показники

Загальна інфляція в Японії також становила 2,1%. Так звана базова-базова інфляція, з якої виключають ціни на свіжі продукти та енергоносії, дорівнювала 2,4%.

CNBC називає цей показник пріоритетним індикатором для Банку Японії. За інформацією видання, на прискорення базової інфляції вплинули підвищені ціни на енергоносії та вищі витрати на імпорт через слабку єну. Усі наведені показники стосуються вересня.

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