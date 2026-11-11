Бензин А-95 подешевшав в Україні: скільки коштують пальне та дизель 11 листопада

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Станом на 11 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України оновили цінники. Середня вартість бензину А-95 становить 89,05 грн за літр, дизельного пального — 105,07 грн за літр.

Мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Зокрема, в UPG бензин А-100 подешевшав на 2 грн/л, а А-95 та А-95+ – на 1 грн/л. В Окко ціна на автогаз зросла на 1 грн/л, водночас бензин А-95 та А-95+ подешевшав на 1 грн/л. У мережі WOG автогаз подорожчав на 1 грн/л.

У «БРСМ-Нафта» вартість бензину А-95 знизилася на 1 грн/л. У KLO бензин А-95 подешевшав майже на 1 грн/л, А-95+ – трохи більше ніж на 1 грн/л. Також у цій мережі дизельне пальне втратило в ціні трохи більше ніж 1 грн/л, а А-92 подешевшав на 1 грн/л.

В «Укрнафті» бензин А-95, А-95+ та А-92 подешевшав на 1 грн/л, тоді як автогаз подорожчав на 1 грн/л.

У мережі KLO найдорожчий автогаз серед представлених АЗС коштує 63 грн/л. Водночас бензин А-95 продають по 85,9 грн/л, дизельне пальне – по 104,9 грн/л, а ДП+ – по 109,4 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує Socar – по 92,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 107 грн/л, а преміального дизеля – 110 грн/л.

На українських АЗС зафіксували різноспрямовані зміни вартості пального. За добу автогаз на окремих заправках додав 1 грн за літр, тоді як бензин А-95 подешевшав на таку саму суму. Середні ціни у семи мережах становлять 90,91 грн за літр А-95 та 105,34 грн за літр дизеля.

У жовтні 2026 року Україна імпортувала 156 тисяч тонн автомобільного бензину. Це на 7% менше, ніж за аналогічний місяць торік, однак на 12% більше за підсумками десяти місяців — загалом 1,42 млн тонн.

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. Водночас автогаз за добу подорожчав на заправках SOCAR, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

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