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Станом на 24 листопада 2026 року найбільші мережі автозаправок оновили цінники. Середня вартість літра бензину А-95 становить 83,05 грн, дизельного пального — 98,49 грн.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 23 листопада, у мережі KLO бензин А-92, А-95, А-95+ та А-100 подешевшав на 1,5 грн/л. Звичайний та преміальний дизель знизилися в ціні на 1 грн/л. У мережі «БРСМ-Нафта» дизельне пальне подешевшало на 2 грн/л, а бензин А-95 – на 4 грн/л.

У Socar усі види пального подешевшали на 1 грн/л, а автогаз – на 1,4 грн/л. У WOG бензин А-95, А-95+, дизель та А-100 подешевшали на 1 грн/л.

В Окко автогаз подорожчав на 1 грн/л. Водночас бензин А-100, А-95 та А-95+ подешевшали на 3 грн/л, а звичайний та преміальний дизель – на 2 грн/л.

У мережі UPG бензин А-100, А-95 та А-95+ подешевшали на 2 грн/л. Звичайний та преміальний дизель знизилися в ціні на 1 грн/л.

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж зафіксовано в «Укрнафті» та KLO – 79,90 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 88,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в KLO – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 103 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Окко – 63,90 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

В Україні подорожчали цибуля, картопля, огірки та солодкий перець.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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