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За добу бензин А-95 у деяких мережах подешевшав на 1–2 грн за літр, а преміальний А-95+ – на 1–3 грн. Середня вартість А-95 становить 87,39 грн/л, дизельного пального – 101,68 грн/л.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG бензин А-95 подешевшав на 2 грн/л – до 84,90 грн/л, а преміальний А-95+ – на 3 грн/л, до 86,90 грн/л. Водночас ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

В Окко бензин А-95 та А-95+ подешевшали на 1 грн/л – до 89,90 грн/л та 92,90 грн/л відповідно. Звичайне дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 103,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 4 грн/л, до 103,90 грн/л. Бензин А-100 також подешевшав на 1 грн/л – до 99,90 грн/л.

У WOG бензин А-95 та А-95+ подешевшали на 1 грн/л – до 89,90 грн/л та 92,90 грн/л відповідно. Вартість бензину А-100 знизилася на 1 грн/л – до 99,90 грн/л. Ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

У Socar ціни на всі представлені види пального залишилися на попередньому рівні. Зокрема, бензин А-95 коштує 91,90 грн/л, дизельне пальне – 106 грн/л, преміальний дизель – 109 грн/л, а автогаз – 63,90 грн/л.

В «Укрнафті» бензин А-95 подешевшав на 2 грн/л – до 84,90 грн/л, а преміальний А-95+ – на 2 грн/л, до 87,90 грн/л. Водночас бензин А-92 подешевшав на 2 грн/л – до 82,90 грн/л. Ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

У мережі KLO преміальний бензин А-95+ подешевшав на 1 грн/л – до 90,60 грн/л. Звичайне дизельне пальне та ДП+ подешевшали на 1 грн/л – до 100,90 грн/л та 104,90 грн/л відповідно. Бензин А-100 подешевшав на 1 грн/л – до 98,90 грн/л, тоді як автогаз подорожчав на 50 коп./л – до 63,40 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 14 коп./л – до 85,85 грн/л, а дизельне пальне – на 25 коп./л, до 98,30 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 14 коп./л – до 59,64 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 91,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко – 64,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 59,64 грн/л.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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