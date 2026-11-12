Бензин в Україні продовжує дешевшати: скільки коштує пальне на АЗС 12 листопада

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Станом на 12 листопада 2026 року найбільші мережі автозаправних станцій України оновили цінники. Середня вартість бензину А-95 становить 88,62 грн за літр, а дизельного пального — 104,49 грн.

Мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Зокрема, у Socar вартість автогазу зросла на 1 грн/л. У мережах WOG та Окко автогаз подорожчав на 1 грн/л. Водночас бензин А-95, А-95+, дизельне пальне, ДП+ та А-100 подешевшали на 1 грн/л.

У мережі UPG бензин А-95, А-95+, А-100, а також дизельне пальне та ДП+ втратили в ціні 1 грн/л. В «Укрнафті» дизельне пальне та ДП+ подешевшали на 1 грн/л, тоді як автогаз подорожчав на 1 грн/л.

У мережі Окко найдорожчий автогаз серед представлених АЗС коштує 63,90 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує Socar – по 92,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована в Socar – 107 грн/л, а преміального дизеля – 110 грн/л.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Додамо, що в Україні за три дні подорожчали певні продукти.

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на ягоди через європейський дефіцит.

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