Berkshire інвестувала понад $900 млн у Bending Spoons — CNBC

Berkshire Hathaway збільшила обсяг інвестицій в італійську технологічну компанію Bending Spoons до понад 900 млн доларів. У середу було розкрито інформацію про пакет акцій вартістю 330 млн доларів. Після цього котирування Bending Spoons зросли на 41%, хоча згодом частину приросту втратили; ринкова капіталізація компанії становила близько 30 млрд доларів, повідомляє CNBC.

Стратегія придбань

Bending Spoons, що базується в Мілані, купує цифрові сервіси та програмні компанії. До її портфеля входять Evernote, Brightcove, Vimeo, AOL і Eventbrite. Компанія провела первинне публічне розміщення акцій 30 червня, залучивши приблизно 1,7 млрд доларів за ціною 29 доларів за акцію. Наступного дня її акції почали торгуватися на Nasdaq, а в п’ятницю закрилися на рівні 47,07 долара.

Стратегія Bending Spoons передбачає не перепродаж придбаних активів, а отримання прибутку від їхньої подальшої роботи та використання цих коштів для розвитку. Генеральний директор Лука Феррарі заявив CNBC, що переважна частина зростання компанії забезпечується новими угодами з придбання.

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Угоди з Airtable та Miro

У серпні Bending Spoons оголосила про намір придбати розробника програмного забезпечення для робочих процесів Airtable приблизно за 1,3 млрд доларів. Це майже на 90% нижче від пікової оцінки Airtable наприкінці 2021 року. У понеділок Bending Spoons повідомила, що значна частина команди Airtable, яка працювала до придбання, залишить компанію із суттєвими виплатами при звільненні.

Раніше скорочення персоналу відбувалися також у Evernote, Vimeo та WeTransfer, що входять до портфеля Bending Spoons. Минулого місяця компанія погодилася купити постачальника програмного забезпечення для спільної роботи Miro за 1,36 млрд доларів; раніше Miro оцінювали у 17,5 млрд доларів.

У першому звіті після виходу на біржу, оприлюдненому в серпні, Bending Spoons повідомила, що її виторг зріс більш ніж удвічі проти попереднього року — до понад 700 млн доларів. Чистий прибуток збільшився на 171% і сягнув 177 млн доларів. За даними компанії, майже все зростання виторгу було забезпечене придбаннями.

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