Bezos Earth Fund внесе $100 млн до альянсу порятунку видів — Fortune

У Єревані, Вірменія, Bezos Earth Fund став одним із дев’яти засновників нового Species Recovery Alliance, учасники якого зобов’язалися спрямувати щонайменше 500 млн доларів на відновлення видів, яким загрожує зникнення. Фонд планує надати 100 млн доларів, повідомляє Fortune.

Ініціативу представили 16 жовтня на саміті лідерів COP17 — конференції ООН з біорізноманіття. До альянсу також увійшли Re:wild, співзасновником якої є Леонардо ДіКапріо, Rainforest Trust, Colossal Foundation, Critical Ecosystem Partnership Fund, Fondation Segré, Franklinia Foundation, Ayers Wild Cat Conservation Trust і WildLives Earth.

Окремі гранти та координація

Учасники не об’єднуватимуть гроші в єдиному фонді. Кожна організація самостійно спрямовуватиме гранти, координуючи роботу з іншими членами альянсу. Кошти призначені для природоохоронних груп і місцевих партнерів, які працюють із видами, що Міжнародний союз охорони природи класифікує як такі, що перебувають під загрозою зникнення, на межі зникнення або зникли у дикій природі.

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Серед можливих заходів — розведення тварин у неволі з подальшим випуском у природне середовище, відновлення середовища існування, боротьба з хворобами та контроль інвазивних видів. Альянс оцінюватиме результати за Червоним списком МСОП і системою Green Status of Species. За даними Червоного списку, понад 49 500 видів перебувають під загрозою зникнення, а понад 31 000 із них належать до трьох найвищих категорій ризику.

Продовження проєкту Phoenix

Новий альянс розвиває Phoenix Species Project, який Bezos Earth Fund у серпні запустив разом із Re:wild. Тоді обидві організації зобов’язалися виділити по 100 млн доларів. Проєкт має допомогти відновити 100 видів у критичному стані або тих, що зникли у дикій природі, у 30 країнах, зокрема золотоголового сифаку з Мадагаскару та нічного папугу з Австралії.

Bezos Earth Fund Джефф Безос заснував у 2020 році, пообіцявши до 2030 року надати 10 млрд доларів на боротьбу зі зміною клімату та охорону природи. За даними фонду, він уже надав гранти на 2,4 млрд доларів.

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