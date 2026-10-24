Безробіття на Тайвані у вересні впало до 3,36% — Taipei Times

На Тайвані рівень безробіття у вересні знизився до 3,36% — це найнижчий показник для цього місяця за останні 26 років. Порівняно із серпнем він скоротився на 0,05 відсоткового пункту. Про це з посиланням на дані Генерального управління бюджету, бухгалтерського обліку та статистики повідомляє Taipei Times.

Менше шукачів першої роботи

У відомстві пояснили зниження показника тим, що більше випускників знайшли роботу. Це стало першим місячним скороченням безробіття після трьох послідовних місяців зростання, що почалося в червні.

Кількість тих, хто вперше шукав роботу, зменшилася на 3 тисячі осіб, а кількість людей, які залишили робочі місця, — на 2 тисячі. Загалом число безробітних у вересні становило 405 тисяч: це на 6 тисяч менше, ніж у серпні, та на 2 тисячі менше, ніж за аналогічний місяць попереднього року.

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Найвищий показник серед молоді

Найвищий рівень безробіття зафіксували серед людей віком від 15 до 24 років — 11,59%. У статистичному відомстві пов'язали це з тим, що значна частина цієї групи вперше виходить на ринок праці та адаптується до робочого середовища.

Серед людей віком від 25 до 29 років безробіття становило 5,69%, у групі від 30 до 34 років — 3,40%. Для населення віком від 35 до 64 років показник був нижчим за 3%.

Після сезонного коригування рівень безробіття, навпаки, зріс на 0,01 відсоткового пункту — до 3,33%. Рівень участі населення у робочій силі у вересні становив 59,59%, що на 0,1 відсоткового пункту менше проти серпня, але вище за показник річної давнини.

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