Boeing отримала сертифікацію 737-7 і 737-10 та скоротила збиток — AeroTime

У США Boeing у третьому кварталі 2026 року скоротила чистий збиток до 116 млн доларів, а її портфель замовлень зріс до рекордних 745 млрд доларів. Компанія також отримала сертифікацію двох останніх модифікацій сімейства 737 MAX — 737-7 та 737-10, повідомляє AeroTime.

Квартальна виручка Boeing зросла на 4% у річному вимірі — до 24,2 млрд доларів. Роком раніше компанія зафіксувала збиток у 5,3 млрд доларів, коли на результати вплинули значні витрати за програмою 777X. Операційний грошовий потік у третьому кварталі становив 1,5 млрд доларів, а вільний грошовий потік — 0,5 млрд доларів. Близько 0,7 млрд доларів компанія сплатила в межах врегулювання з Міністерством юстиції США.

Сертифікація 737 MAX

Федеральне управління цивільної авіації США надало 737-7 змінений сертифікат типу протягом третього кварталу. Модифікація 737-10 отримала сертифікацію у жовтні 2026 року. За дев’ять місяців Boeing передала 475 комерційних літаків, з яких 161 — у третьому кварталі. На літаки 737 припало 124 поставки.

Виробник прагне стабілізувати випуск 737 на рівні 47 літаків щомісяця, тоді як виробництво 787 утримується на рівні восьми літаків на місяць. Льотні сертифікаційні випробування 777-9 тривають, а першу поставку 777X компанія, за її даними, як і раніше очікує у 2027 році.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підрозділ Commercial Airplanes залишився збитковим: операційний збиток становив 697 млн доларів за виручки 10,7 млрд доларів. У Boeing пояснили результат менш вигідною структурою поставок, очікуваними витратами через майбутнє коригування темпів виробництва та зростанням витрат у ланцюгах постачання.

Оборонний і сервісний бізнес

Виручка оборонного підрозділу Boeing Defense, Space & Security зросла на 15% — до 7,9 млрд доларів, а операційний прибуток становив 492 млн доларів. ВМС США обрали Boeing для проєктування, виробництва та постачання винищувача нового покоління F/A-XX. Цей контракт ще не внесли до портфеля замовлень, оскільки триває перевірка процедури відбору та оцінювання.

Підрозділ Boeing Global Services збільшив виручку на 4%, до 5,6 млрд доларів, а його операційна маржа становила 18,3%. Портфель замовлень сервісного напряму наприкінці кварталу дорівнював 33 млрд доларів.

Читай нас у