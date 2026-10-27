Boeing зафіксував більший за очікування квартальний збиток — Channel NewsAsia

У США авіабудівна корпорація Boeing у третьому кварталі зафіксувала скоригований збиток у 34 центи на акцію — більше за прогноз ринку на рівні 21 цента. На результати вплинули труднощі з ланцюгами постачання та виробничі затримки у підрозділі комерційних літаків, повідомляє Channel NewsAsia.

Проблеми з виробництвом літаків

Виручка Boeing Commercial Airplanes дещо знизилася — до 10,7 млрд доларів. Операційний збиток цього підрозділу становив 697 млн доларів, а операційна маржа склала мінус 6,5% проти мінус 48,3% роком раніше.

Компанія пов'язала такі показники з постачанням менш прибуткових літаків і вищими виробничими витратами, зокрема через постачальників. Boeing намагається наростити випуск літаків 737 із 42 до 47 на місяць, однак не може виробляти крила достатньо швидко. Генеральний директор Келлі Ортберг говорив про це на галузевій конференції у вересні.

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Інші підрозділи поліпшили показники

Водночас оборонний підрозділ Boeing завдяки більшій кількості поставок, поліпшенню операційних показників і продажу дочірньої компанії за 252 млн доларів отримав майже 500 млн доларів квартального прибутку. Його операційна маржа зросла до 6,2% з 1,7% роком раніше.

Підрозділ Boeing Global Services заробив 1 млрд доларів, а його операційна маржа становила 18,3%. Чистий борг компанії наприкінці кварталу скоротився до 25,2 млрд доларів — порівняно з 25,9 млрд доларів у попередньому кварталі та 30,4 млрд доларів роком раніше.

Упродовж кварталу Boeing також отримав сертифікацію моделі 737 MAX 7 від американських регуляторів, виграв контракт ВМС США на винищувач шостого покоління F/A-XX та забезпечив позитивний вільний грошовий потік. Сертифікацію більшої моделі MAX 10 компанія отримала у жовтні.

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