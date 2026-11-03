Американська туристична онлайн-компанія Booking Holdings у третьому кварталі відобразила скорочення доходу на 900 млн доларів і нарахувала збиток у 100 млн доларів у зв’язку з діями Федеральної торгової комісії США (FTC). Питання пов’язане з відносинами її дочірньої компанії Priceline зі стороннім сайтом Guest Reservations, який рекламує проживання в конкретних готелях, повідомляє Channel NewsAsia.

Унаслідок цього доходи Booking Holdings за липень—вересень зменшилися на 1% у річному вимірі. Загальний дохід за квартал, що завершився 30 вересня, становив 8,89 млрд доларів проти приблизно 9 млрд доларів роком раніше. Під час позабіржових торгів акції компанії подешевшали на 2,4%.

Розгляд FTC

У серпні Booking Holdings повідомляла, що FTC розглядає можливість подати позов проти Priceline та афілійованої структури. Регулятор вивчав розкриття інформації, збори, підтримку клієнтів і практики виставлення рахунків. Компанія також заявляла, що вела переговори з FTC щодо врегулювання питання.

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FTC розглядала відносини Priceline із Guest Reservations. Згідно з позовом Сан-Франциско проти компаній, Priceline постачає цьому сайту готельний інвентар через Priceline Partner Solutions.

Фінансові результати

Прибуток Booking Holdings на акцію у третьому кварталі зріс до 4,66 долара порівняно з 3,98 долара за аналогічний період попереднього року. Компанія базується в Норуолку, штат Коннектикут.

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