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Міжнародні права на торговельні марки Vbet і криптобіржі Fastex належать одній компанії — SC IP LIMITED, зареєстрованій на острові Джерсі. За даними журналіста Євгена Плінського, ця структура пов'язана з вірменськими підприємцями Вігеном і Ваге Бадалянами, а через них — із бізнесом Артура Гранца в Україні.

Як зазначає Плінський у своєму Telegram-каналі, SC IP LIMITED також володіє правами на бренди SoftConstruct і BetConstruct — розробників програмного забезпечення для онлайн-казино та букмекерських платформ.

Журналіст звертає увагу, що права на торговельну марку Vbet реєстрували для використання в різних країнах, зокрема в Росії та Україні. Крім того, за його інформацією, криптобіржа Fastex також представлена на російському ринку та виступала співорганізатором покерного турніру Russian Poker Tour.

Власниками SC IP LIMITED із рівними частками, за даними Плінського, є Віген і Ваге Бадаляни. Водночас в українській структурі Vbet після їхнього формального виходу наприкінці 2022 року кінцевим бенефіціаром став Рудольф Погосян.

Журналіст стверджує, що Погосян є довіреною особою Бадалянів та Артура Гранца, якому приписує фактичний вплив на Vbet. Така багаторівнева структура власності ускладнює розуміння того, хто саме контролює український гральний бізнес і які міжнародні інтереси за ним стоять.

Вірменська IT-компанія SoftConstruct, пов'язана з міжнародними власниками бренду Vbet, у 2018 році організовувала урочисті заходи в Державній думі РФ. Цей факт привертає додаткову увагу до російських зв'язків бізнесменів, яких журналіст Євген Плінський пов'язує з українським гральним ринком та Артуром Гранцем.

Нагадаємо, компанії SoftConstruct і BetConstruct, пов'язані з міжнародними власниками бренду Vbet, продовжують працювати на російському гральному ринку. Водночас український бізнесмен Артур Гранц, якому приписують фактичний вплив на Vbet в Україні, юридично не фігурує серед власників компанії.

Раніше Фінмоніторинг заблокував рахунки VBet та Pin-UP. Блокування відбулось на підставі ч.3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Однак згодом стало відомо, що компанії Vbet та Pin-UP, які підозрюють у зв’язках із росіянами, зовсім скоро можуть легально розблокувати свої арештовані активи на 3 мільярда гривень.

Пізніше суд відмовив «VBET Україна» Артура Гранца у призупиненні санкцій. Компанія намагалася призупинити рішення регулятора до розгляду основного позову, посилаючись на можливі ризики для своєї діяльності.

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