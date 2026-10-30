Британія введе офсети для оборонних контрактів — UK Ministry of Defence

Уряд Великої Британії оприлюднив нову офсетну політику для окремих значних оборонних закупівель у закордонних компаній. Вона передбачає, що постачальники за контрактами вартістю £50 млн і більше можуть бути зобов’язані забезпечити економічні вигоди для країни на суму, що потенційно сягатиме вартості самого контракту.

Як повідомило Міністерство оборони Великої Британії, компанії зможуть виконувати такі зобов’язання через створення робочих місць і програм учнівства, відкриття або розширення виробництв у країні, інвестиції у британських постачальників, передавання технологій і ноу-хау місцевим фірмам та використання більшої кількості компонентів британського виробництва.

Контракти від £50 млн

Офсетні вимоги розглядатимуть для закордонних оборонних контрактів вартістю £50 млн і більше. Наприклад, контракт на £100 млн може передбачати створення робочих місць, виробничих потужностей або навчальних програм у Великій Британії на суму до £100 млн.

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Новий підхід застосовуватимуть у кожному випадку окремо. Центральний орган з питань офсетів — Offset Authority — узгоджуватиме, оцінюватиме та контролюватиме виконання зобов’язань через окремі офсетні угоди з постачальниками протягом строку дії домовленостей.

Запуск із 2027 року

Політику оприлюднили 30 жовтня під час візиту канцлера та міністра оборони до BAE Systems Scotstoun у Глазго. Її почнуть застосовувати до вибраних закупівель із квітня 2027 року, а постачальників заздалегідь повідомлятимуть про випадки, коли діятимуть офсетні вимоги.

За даними відомства, у 2016/17—2025/26 роках на оборонні контракти й послуги закордонної промисловості витратили понад £35,2 млрд, що становило 11% прямих витрат Міністерства оборони на промисловість і комерцію. Минулого року 85% витрат відомства вже припадало на компанії, що базуються у Великій Британії, а оборонні інвестиції підтримали 274 тис. робочих місць у британській промисловості.

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