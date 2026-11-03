Інвестиційна компанія Brookfield планує спільно з енергетичною компанією Drax Group і платформою Radiant розвивати дата-центр для штучного інтелекту на території електростанції Drax у Північному Йоркширі, Велика Британія. За даними CNBC, сукупні інвестиції в проєкт, зокрема в напівпровідники, можуть перевищити 20 млрд фунтів стерлінгів, або $26,8 млрд.

Угода з Drax і Radiant

Drax Group повідомила про підписання угоди з Brookfield і її платформою neocloud Radiant щодо спільного розвитку ШІ-дата-центру на території Drax Power Station. Після оголошення акції Drax, що торгуються на Лондонській фондовій біржі, на ранкових торгах зросли на 8,2%.

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Етапи реалізації

На початковому етапі учасники проєкту розраховують ввести в експлуатацію до 100 МВт потужностей у першому кварталі 2028 року. Ще 500 МВт потужностей планують запустити в період із 2028 до 2031 року.

Надалі Brookfield прагне забезпечити на майданчику потужність понад 1 ГВт, однак конкретної дати для цього не назвали. Початкові інвестиції в межах першої фази, за оцінкою Brookfield, становитимуть 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

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