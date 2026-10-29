Burger King у США збільшив зіставні продажі на 8,4% — CNBC

У США мережа Burger King у третьому фінансовому кварталі збільшила зіставні продажі на 8,4%, ставши найуспішнішим брендом у портфелі Restaurant Brands International. Водночас результати групи були неоднорідними: показники Popeyes у США знизилися, повідомляє CNBC.

Прибуток перевищив очікування

Restaurant Brands International відзвітувала про скоригований прибуток у розмірі 1,10 долара на акцію — трохи вище за прогноз аналітиків, опитаних LSEG, на рівні 1,09 долара. Виручка компанії зросла на 3,1% — до 2,53 млрд доларів, однак виявилася дещо нижчою за очікувані аналітиками 2,54 млрд доларів.

Чистий прибуток, що припадає на власників звичайних акцій, становив 542 млн доларів, або 1,54 долара на акцію. Роком раніше він дорівнював 315 млн доларів, або 96 центам на акцію. Після виключення окремих негрошових статей компанія заробила 1,10 долара на акцію.

Зіставні продажі в усіх ресторанах групи сукупно зросли на 3,8%.

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Popeyes втрачає продажі

Американський бізнес Burger King перебуває в процесі багаторічного відновлення, зосередженого на поліпшенні їжі та роботи ресторанів.

У Канаді зіставні продажі Tim Hortons збільшилися на 1,8%. Натомість у Popeyes у США цей показник скоротився на 2,2%, що стало найслабшим результатом серед брендів Restaurant Brands. За даними CNBC, останніми кварталами мережа смаженої курятини зазнавала тиску з боку конкурентів, які залучали її клієнтів знижками. Компанія намагається поліпшити роботу закладів Popeyes і зосередитися на ключових позиціях меню.

Міжнародний бізнес Restaurant Brands наростив зіставні продажі на 3,9%, чому сприяли заклади Burger King.

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