Carrefour знизила прогноз через заворушення у Франції — Cyprus Mail

Французька мережа супермаркетів Carrefour знизила прогноз річних фінансових результатів через заворушення, мародерство та комендантські години у Франції. Компанія оцінює можливий вплив цих подій на операційний дохід у суму від 80 млн до 200 млн євро, повідомляє Cyprus Mail.

Збитки та закриття магазинів

Гендиректор Carrefour Олександр Бомпар заявив, що в перший день заворушень постраждали близько 50 магазинів мережі, багато з них були розграбовані. За його словами, компанія допомагає працівникам відновлювати роботу постраждалих торговельних точок, щойно це стане безпечно.

Фінансовий директор компанії Маттьє Маліж повідомив, що прямі витрати становлять десятки мільйонів євро. Вони пов’язані з викраденими або знищеними товарами, пошкодженням магазинів і обладнання, а також із вимушеним закриттям торговельних об’єктів.

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Новий прогноз компанії

Carrefour тепер очікує стабільного або незначного зростання скоригованого прибутку на акцію у 2026 році. Раніше ритейлер прогнозував зростання цього показника на високі однозначні відсотки. Також компанія передбачає невелике зменшення вільного грошового потоку порівняно з 2025 роком.

Через очікування заворушень мережа закривала багато зі своїх 6 тисяч магазинів у країні, зокрема в неділю та понеділок. Витрати Carrefour також зросли через заходи безпеки, серед яких залучення приватної охорони. За словами Маліжа, Carrefour була серед ритейлерів, які постраждали найбільше, через широку мережу магазинів формату «біля дому» у таких містах, як Париж, Ліон і Марсель.

Компанія скоротила річний прогноз капітальних інвестицій у Франції до 1,6 млрд євро з раніше запланованих 1,7 млрд євро. Заворушення відбуваються на початку важливого для ритейлерів торговельного періоду четвертого кварталу, а Carrefour готувалася розпочати розпродажі до Чорної п’ятниці найближчими днями.

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