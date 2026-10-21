Sends — британська фінтех-компанія, що надає платіжні рішення для приватних осіб і бізнесу, — взяла участь у Payments Leaders’ Summit UK, який відбувся 20–21 жовтня в Лондоні. У межах заходу генеральна директорка Sends Альона Шевцова модерувала Women in Business Lunch, об’єднавши жінок-керівниць із секторів фінансових послуг, технологій і бізнесу для обговорення лідерства, кар’єрного розвитку та майбутнього жінок в індустрії.

Альона Шевцова модерувала дискусію про лідерство та кар’єрний розвиток жінок

Дискусія відбулася 20 жовтня в InterContinental London Park Lane за участю Меггі Бейзмор (Maggie Bazemore), директорки із систем у Mr & Mrs Smith, і Беатріс Андреа Сава (Beatrice Andreea Sava), старшої консультантки зі стратегії в Edgar, Dunn & Company.

Під модерацією Альони Шевцової учасниці обговорили особистий і професійний досвід, що формує лідерський шлях, важливість наставництва та професійних мереж, а також можливості для жінок, які будують кар’єру в галузях, де традиційно переважають чоловіки.

Центральною темою дискусії стала еволюція ролі жінок у фінансах і технологіях. Хоча за останні роки представництво жінок у цих сферах зросло, учасниці обговорили проблеми, які залишаються, особливо на керівних посадах і в технічних спеціальностях, а також зміни, необхідні для створення інклюзивніших кар’єрних можливостей.

«Лідерство — це не просто досягнення певної посади. Це відповідальність, створення можливостей для інших і побудова середовища, у якому люди можуть розвиватися. Такі дискусії важливі, оскільки дають змогу ділитися реальним досвідом, навчатися одна в одної та заохочувати більше жінок активно формувати майбутнє фінансових послуг», — зазначила генеральна директорка Sends Альона Шевцова.

Sends продовжить співпрацю з Payments Leaders’ Summit у Дубаї

Після участі в заході в Лондоні Sends планує продовжити співпрацю з організаторами Payments Leaders’ Summit під час наступного заходу в Дубаї в лютому 2027 року. Компанія розглядає Близький Схід як важливий ринок для розвитку галузевих зв’язків і пошуку нових можливостей міжнародної співпраці.

Sends розвиває міжнародні платіжні послуги

Sends продовжує зміцнювати свої позиції в міжнародній платіжній індустрії. У жовтні 2026 року компанія оголосила про співпрацю з UnionPay International для розвитку емісії платіжних карток та еквайрингу. Ініціатива має на меті розширити можливості міжнародних платежів для клієнтів Sends і допомогти торговцям охопити ширшу глобальну аудиторію, зокрема на ринках, пов’язаних з Азією.

Поряд із міжнародними ініціативами Sends зосереджується на тому, щоб зробити фінансові послуги доступнішими для малого та середнього бізнесу у Великій Британії. Нещодавно компанія представила спеціальну осінню пропозицію, яка дозволяє підприємствам, що відповідають умовам акції та відкривають бізнес-рахунок у фунтах стерлінгів (GBP Business Payment Account), додати рахунок у євро або доларах США без додаткової плати за його відкриття.

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.sends.co.

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SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED зареєстрована в Англії та Уельсі під номером 11070048 і працює під торговельною назвою SENDS. Для зв’язку: [email protected] або [email protected].

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