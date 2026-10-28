CFTC перевіряє Polymarket через можливий доступ американців до офшорної платформи — CNBC

У США Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) перевіряє, чи платформа ринків прогнозів Polymarket порушила угоду 2022 року, що мала заборонити користувачам зі Сполучених Штатів доступ до її офшорної платформи. Про це з посиланням на обізнану зі справою людину повідомляє CNBC.

Предмет розслідування

За словами співрозмовника видання, нова перевірка стосується можливого попереднього порушення домовленостей із регулятором, а не нинішньої роботи платформи. CFTC вивчає механізми Polymarket, призначені для визначення місцеперебування клієнтів, а також рекламу компанії у США.

Окремо регулятор перевіряє американську платформу Polymarket, яку запустили наприкінці грудня. У центрі уваги — процедури реєстрації клієнтів та заходи їхнього захисту. Джерело CNBC не уточнило, коли саме CFTC розпочала це розслідування.

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Угода 2022 року

У 2022 році Polymarket припинила доступ користувачів зі США до платформи та погодилася сплатити CFTC цивільний штраф у розмірі 1,4 млн доларів у межах врегулювання справи.

У 2024 році CFTC вже відкривала перевірку щодо дотримання компанією цієї угоди, а Міністерство юстиції США вело пов’язане розслідування. Обидва федеральні органи закрили ті справи у липні 2025 року.

Нинішня перевірка також є частиною ширшого розслідування, яке CFTC відкрила щодо Polymarket раніше цього року після публікації The Wall Street Journal. Видання повідомляло, що Polymarket платила творцям контенту за відео зі змодельованими угодами та сфабрикованими виграшами на тестових версіях сайту. Polymarket відмовилася коментувати нову перевірку, а CFTC не відповіла на запит про коментар.

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