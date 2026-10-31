Частка праці в економічному випуску США впала до рекордних 52,8% — Fortune

У США частка економічного продукту, яку працівники отримують у вигляді заробітної плати, у другому кварталі 2026 року знизилася до 52,8%. Це найнижчий показник від початку ведення такої статистики Бюро трудової статистики США у 1947 році, повідомляє Fortune.

У першому кварталі показник становив 53,6%, тоді як середнє значення впродовж нинішнього десятиліття дорівнювало приблизно 55,6%. Частка праці відображає частину сукупного економічного випуску країни, яку працівники отримують через оплату праці.

Корпоративні прибутки та ринок праці

Зниження частки працівників відбувається на тлі зростання корпоративних прибутків. Компанії зі списку Fortune 500 у 2025 році отримали рекордні сукупні прибутки — 2,1 трлн доларів. Водночас ВВП США у третьому кварталі 2025 року зріс на 3,4%, перевищивши очікування економістів.

Економіст Школи урядування Буша Техаського університету A&M Реймонд Робертсон пов'язує скорочення частки праці зі зміщенням доходів у бік капіталу. Він також вказує на автоматизацію, яка, за його оцінкою, витісняє частину працівників, тоді як продуктивність праці продовжує зростати. Продуктивність у несільськогосподарському секторі в другому кварталі зросла на 1,4%, проти 2,2% роком раніше.

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Безробіття, автоматизація та імміграція

Рівень безробіття у США у вересні підвищився до 4,2%. Роботодавці створили 584 тисячі робочих місць у 2025 році, тоді як у 2024-му цей показник становив 2 млн. У вересні кількість робочих місць зросла на 29 тисяч — це приблизно третина від прогнозованого економістами рівня.

Аналітики Goldman Sachs Джозеф Бріґґс і Сара Донґ припустили, що автоматизація за допомогою штучного інтелекту потенційно може зачепити 25% усіх робочих годин. За їхньою оцінкою, приріст продуктивності завдяки ШІ на 15% у період його впровадження може витіснити 6–7% робочих місць. Водночас аналітики зазначили, що технологічні зміни створюватимуть і нові робочі місця.

Старший науковий співробітник National Foundation for American Policy Марк Реґетс окремо пов'язав уповільнення зростання робочої сили з жорсткішою імміграційною політикою адміністрації президента Дональда Трампа. За даними організації, з січня 2025 року чисельність працівників, народжених за межами США, скоротилася на 1,1–1,4 млн осіб.

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