Cheesecake Factory відзвітувала про рекордний дохід у $1,03 млрд — Fortune

Американська мережа ресторанів Cheesecake Factory відзвітувала про рекордний квартальний дохід у 1,03 млрд доларів, що на 14% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Як повідомляє Fortune, зіставні продажі в ресторанах мережі зросли на 15,2%, а скоригований прибуток становив 1,02 долара на акцію та перевищив очікування Волл-стріт.

Компанія відкрила шість ресторанів протягом кварталу й досі очікує відкрити цього року до 26 закладів. Голова ради директорів і генеральний директор Девід Овертон заявив, що популярність бренду серед різних поколінь, зокрема молодших відвідувачів, підтримує актуальність основної концепції мережі. У компанії також пов’язали частину зростання продажів зі значною активністю в соціальних мережах.

Жарт Обами викликав реакцію Білого дому

Фінансовий звіт Cheesecake Factory вийшов на тлі політичної суперечки, що почалася після виступу колишнього президента США Барака Обами в Клівленді. Він, коментуючи оздоблення Білого дому за президентства Дональда Трампа, порівняв його з рестораном Cheesecake Factory та згадав Саддама Хусейна.

Трамп у відповідь заявив журналістам, що цей коментар свідчить про те, чому Обама був «поганим президентом». На мітингу в Корінті, штат Міссісіпі, він назвав Cheesecake Factory успішною компанією та сказав, що витрати на оновлення Білого дому є незначними.

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Офіційний акаунт Білого дому в X опублікував стилізоване меню Cheesecake Factory з назвами, пов’язаними з політикою адміністрації. Міністр фінансів США Скотт Бессент також пообідав у ресторані мережі неподалік Білого дому та, ймовірно маючи на увазі Президентський центр Обами в Чикаго, порівняв його з гробницею Дарта Вейдера.

Дизайнер мережі не підтримав порівняння

Колишній віцепрезидент Cheesecake Factory з дизайну Рік Маккормак сказав CNN, що ресторани мережі не схожі на Білий дім Трампа. Він назвав таке порівняння «трохи сумним», зважаючи на інші проблеми країни, і охарактеризував дискусію як прояв політичної дріб’язковості.

Акції компанії цього року подорожчали більш ніж удвічі та раніше в жовтні сягнули історичного максимуму в 118,63 долара. Сама Cheesecake Factory публічно не коментувала слова Обами, а питання не порушували під час дзвінка компанії з інвесторами за підсумками кварталу.

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