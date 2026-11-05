Чистий прибуток DBS у третьому кварталі знизився на 5% — Channel NewsAsia

У Сінгапурі чистий прибуток DBS Group у липні—вересні 2026 року знизився на 5% у річному вимірі — до 2,81 млрд сінгапурських доларів, або 2,20 млрд доларів США. Показник виявився нижчим за середній прогноз чотирьох аналітиків, опитаних LSEG, які очікували прибуток на рівні 2,90 млрд сінгапурських доларів, повідомляє Channel NewsAsia.

Доходи від ринкових операцій впали

DBS, найбільший банк Сінгапуру та Південно-Східної Азії за обсягом активів, пояснив зниження квартального прибутку передусім падінням доходів від ринкових операцій. Вони скоротилися на 65% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 152 млн сінгапурських доларів. У банку пов’язали це з несприятливою ситуацією на ринку акцій.

Чиста процентна маржа DBS, один із ключових показників прибутковості банку, зменшилася на 9 базисних пунктів у річному вимірі — до 1,87%. Банк також заявив про посилення глобальної невизначеності через високі ціни на енергоносії, підвищення процентних ставок і геополітичні ризики.

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Зростання комісійних доходів і зміна голови ради

Водночас підрозділ із управління капіталом продемонстрував позитивні результати: комісії за ці послуги зросли на 9% — до 864 млн сінгапурських доларів, чому сприяло збільшення активів в управлінні. Сукупний чистий комісійний дохід банку зріс на 6%, до 1,43 млрд сінгапурських доларів. DBS також повідомив, що комісійні доходи від транзакційних послуг досягли нового максимуму, а комісії за кредитними й картковими операціями зросли.

Банк очікує, що у 2027 році його загальний дохід зростатиме середніми однозначними темпами. Такий прогноз ґрунтується, зокрема, на припущенні про ще два підвищення ставки Федеральної резервної системи США до кінця 2027 року, поступове зростання внутрішніх процентних ставок і курсу сінгапурського долара.

DBS також оголосив, що з 1 січня 2027 року незалежний директор Ентоні Лім очолить раду директорів банку. Він змінить Пітера Сі, який залишить посаду після 16 років головування та протягом року працюватиме старшим радником. Лім входить до рад DBS Group Holdings і DBS Bank з квітня 2020 року.

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