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UA.News продовжує цикл розмов із членами варшавського бізнес-клубу Nota Bene про можливості виходу українських компаній на європейські ринки, їх масштабування або релокації.

Однією із поширених проблем для українських підприємців стає пошук успішної бізнес-моделі, яка б працювала за кордоном. Європейський клієнт може зовсім по-іншому реагувати на рекламу, пропозиції та візуальні образи, які добре працюють в Україні. Анастасія Канівець, засновниця та CEO креативної агенції The Traffic Brothers, розповіла, як адаптувати маркетинг до нової аудиторії, скільки може коштувати залучення клієнта в Європі та що потрібно враховувати під час масштабування бізнесу.

The Traffic Brothers допомагає українським компаніям виходити на європейські ринки та переносити туди свою діяльність. Команда реалізувала вже понад 350 проєктів. Далі — пряма мова Анастасії Канівець.

Креативність виділяє нас на ринку



Агенція The Traffic Brothers позиціонує себе саме як креативну команду. Маючи понад шість років досвіду в рекламі, ми чітко розуміємо: жодні технічні налаштування рекламного кабінету не дадуть результату, якщо креатив не створено для конкретної цільової аудиторії. Він має чіпляти, доносити цінність та показувати споживачеві: «Наш продукт саме для тебе. Він для тебе корисний. Він тобі потрібен, але, можливо, ти просто ще про нього не знаєш».

Тому ми справді позиціонуємо себе як креативну агенцію. Ми не просто створюємо креативи, які потім запускаємо в рекламу. Ми приділяємо велику увагу тому, щоб це було візуально красиво, активно використовуємо штучний інтелект і нестандартні підходи. Наприклад, можемо зробити гігантську суші або величезну піцу, яку дівчина несе містом — у Варшаві чи Брюсселі. Тобто, застосовуємо асоціативні історії, гігантизм, різні нестандартні образи. Завдяки такій креативності виділяємося на ринку та доносимо цінність продукту саме до цільової аудиторії.

У нашій команді є штатні дизайнери, тому ми можемо робити це швидко та якісно. Клієнти не платять за такі роботи додатково — вони вже входять у пакет і надаються повністю під ключ. Багато хто на ринку цього не робить, тому ми й обрали таке позиціонування.



Ми розуміємо, як асоціація працює з клієнтом



Маємо кілька ніш, де особливо добре працює креативність. Наприклад, HoReCa та інформаційні послуги, де ми продаємо навчання з психології, фітнесу, йоги, цвяхостояння, сексології, а також послуги фітнес-тренерів. У цих нішах можна дуже цікаво обігрувати формати візуалізації продукту.

Наприклад, у нутриціології можемо використовувати красиві тарілки з їжею, візуально переміщувати їх над містом або створювати інші нестандартні образи. У HoReCa — це їжа: піца, суші, ресторан. Можемо, наприклад, взяти карту, швидко наблизити потрібне місто й таким чином показати локацію.

Ми розуміємо, як асоціація працює з клієнтом, що саме він хоче побачити, що може його затригерити. Потім складаємо все це докупи й візуалізуємо.

Як українському бізнесу виходити на ринок ЄС



На жаль, українські бізнеси змушені переїжджати до Європи, адаптуватися та працювати там. Думаю, що більшість українських підприємців хотіли б працювати в Україні, жити у своїх містах і нікуди не їхати. Ми любимо нашу державу, нашу країну, наші міста. Я, наприклад, із Харкова і дуже люблю своє місто. Але обставини змусили нас переїхати.

У нас є певна кількість проєктів, які ми повністю перенесли з України до Європи. Ці бізнеси емігрували остаточно. А є компанії, які продовжують працювати в Україні та паралельно відкрилися в Європі.

Щоб зробити переїзд комфортнішим, треба чітко розуміти: власник бізнесу має перебувати в тій країні, де він працює. Просто перенести бізнес не вийде, тому що український маркетинг та менталітет не працюють у Європі. Тут інші люди, інші цінності, інше сприйняття креативу.

Наприклад, в Іспанії є сієста. Для українців це дивно: як це — не працювати? У багатьох європейських країнах неділя – вихідний, і цього дня люди не працюють. Але все одно українські бізнеси переїжджають та адаптуються.

Ще один важливий момент: коли ви відкриваєте бізнес, потрібно три і більше місяців, щоб місцеві жителі звикли до вас. Вони не прийдуть до вас одразу. Якщо ви відкрили ресторан чи магазин, люди спочатку придивлятимуться. Можливо, якогось «засланця» відправлять до вас, щоб він спробував ваш продукт і потім розповів про нього іншим.

Українські бізнеси за кордоном часто спочатку «вивозять» на українській аудиторії. Ми запускаємо багато реклами саме для українців, щоб якось підтягнути бізнес на старті, і паралельно працюємо з місцевими. Їм потрібен час, щоб звикнути до нового бренду.

Якщо брати так звану холодну Європу, наприклад, Бельгію або Польщу, де ми активно працюємо, то там рішення можуть ухвалюватися швидше. У теплих країнах, де море чи океан — Португалії чи Іспанії — люди більш розслаблені, темп життя інший. Це також потрібно враховувати. Тобто, упродовж трьох місяців буде своєрідне інвестиційне «розкачування».

У нас був такий кейс із рестораном. Це був великий бізнес із доставки суші, який ми перенесли з України до Бельгії. Зараз там працюють і ресторани, і доставка. На початку, майже протягом трьох місяців, ми працювали суто з українцями — бельгійці майже не заходили та скептично придивлялися.

Цю відмінність треба враховувати. Наприклад, українці тільки-но відкриваються двері нового закладу – заглядають і цікавляться. Ми любимо більше пробувати, ходити в різні ресторани чи магазини.

У європейців — інша історія: вони можуть довше придивлятися, але якщо їм сподобався ваш продукт або сервіс, вони нікуди не підуть і будуть з вами постійно. У Європі це дуже помітно і колоритно. У них є такі сімейні ресторани, яким десятки або навіть понад сто років. В Україні такого немає — наш менталітет швидший.



Чому українцям не варто боятися європейського ринку



Українцям зараз заходити в європейський бізнес — гарна історія. Ми швидко адаптуємося: європеєць тільки подумав, а ми вже відкрили ресторан і почали працювати.

Але важливо жити в цій країні, наймати команду, яка розуміє місцеву специфіку, працювати з маркетологами та відділом продажів, знати закони й розуміти, як люди в конкретній культурі ухвалюють рішення.

Наприклад, для поляків дуже важливо, щоб на сайті були дані про вашу юридичну особу. Для українського бізнесу це може бути ФОП або ТОВ. Для польського ринку така інформація є обов’язковим елементом довіри. Якщо цих даних немає, вони можуть сприймати компанію як підозрілу.

Так само для польського клієнта обов’язково, наприклад, щоб у службі доставки їжі працювали і приймали замовлення по телефону саме місцеві. В Україні це не настільки важливо. Але це треба враховувати і працювати.

Українським бізнесам точно не варто боятися виходити за кордон. Вони можуть суперуспішно розвиватися в Європі, але для цього потрібно розуміти місцеву ментальність.

Щоб було зрозуміліше, які результати українські компанії отримують у Європі, наведу кілька цифр із реальних проєктів нашої агенції. Для салону краси у Варшаві новий клієнт із реклами коштує близько 20$. У B2B-консалтингу з відкриття компаній за кордоном вартість ліда становить 38$, а одного продажу — приблизно 90$. У доставці їжі перше замовлення від нового клієнта з реклами обходиться приблизно в 6$.



Чому успішна в Україні реклама не завжди працює в ЄС



Просто взяти маркетингову історію з України й перекласти її для європейського ринку не вийде, тому що люди там по-іншому ухвалюють рішення.

Європейці дуже довіряють своїй державі. Вони впевнені, що держава їх захищає. Вони більше довіряють новинам, покладаються на офіційні джерела інформації та звикли до стабільності. Це одна з головних відмінностей, яка показує перебування в різних точках сприйняття українців та європейців. Це впливає і на споживчу поведінку.

Помітна різниця у купівельній активності: європейці роблять покупки в середині місяця і в кінці. Тобто, люди отримують зарплату, щось відкладають, а потім роблять покупки. Українці виховані так: якщо не я, то ніхто, тому потрібно самостійно все організувати й зробити. У нас інша поведінка. Українці не розраховують на державу, на стабільну зарплату, а розраховують на себе.

Тому, наприклад, у Європі ми можемо чітко прогнозувати високий попит на свята або у «чорну п’ятницю». В Україні це не завжди працює, особливо в умовах війни.

Дуже сильно відрізняються реклама та її візуалізація. Українці люблять, щоб все було красиво, естетично. Ми любимо сервіс. Усе це транслюється в рекламі.

Європейці більше цінують комфорт, власний простір, оточення та свій дім. Вони не настільки сильно сприймають у рекламі яскраве чи демонстративне — красивий одяг чи місця. Тому для європейського клієнта ми створюємо не такі яскраві та «соковиті» креативи. Бо їх можуть сприйняти як щось надто чуже — це буде відштовхувати.

Наприклад, у рекламі HoReCa для європейського клієнта достатньо якісної фотографії їжі та зрозумілої пропозиції. Тому українські маркетингові стратегії, рекламні гачки, офери та креативні ідеї не працюють у Європі. Тут зазвичай потрібні проста картинка та подача.

Є ще одна важлива відмінність: українці схильні до емоційних рішень. Наприклад, нам потрібно показати, що жінка на кухні має відчувати себе бажаною для чоловіка, як він похвалить її за те, що вона там щось приготувала. За допомогою таких психологічних прийомів компанії продають свій товар.

Європейський клієнт частіше купує за логікою «від проблеми до рішення». Наприклад, йому треба донести: якщо ви хочете швидше готувати борщ, то купіть таку нарізку, яка допоможе швидше нарізати овочі. Тобто, підхід лінійний: є проблема — є рішення. Усе простіше. Головне – заходити з однією позицією.

В Україні в рекламі про «багато», емоції, відчуття і «що подумають сусіди». У Європі часто достатньо чітко показати потребу та запропонувати рішення.



Що робити підприємцям, які хочуть запускати рекламу в Європі



Є два шляхи. Можна самостійно запускати рекламу — чому ні? Це нормально. А можна працювати з командою. Різниця в тому, що під час самостійного запуску ви робите все самі. Якщо є команда, ви делегуєте їй цей процес і звільняєте свій час для масштабування бізнесу.

На початку я б радила використати можливості, які сьогодні дає штучний інтелект. ChatGPT та Claude добре працюють, якщо до них звернутися з конкретними завданнями та промптами. Перед запуском реклами потрібно проаналізувати ринок і конкурентів: хто ваші конкуренти, що вони роблять, які формати реклами, які тексти та пропозиції запускають. Потрібна «вижимка» того, що відбувається на ринку.

Потім треба зрозуміти чітко: хто ви, що ви пропонуєте, чим відрізняєтеся від конкурентів і чому клієнт має прийти саме до вас. Кожен бізнес чимось відрізняється: наприклад, у магазинах дуже багато солодощів, але вони чимось відрізняються — мають різне позиціонування.

Після цього потрібно глибоко проаналізувати цільову аудиторію. Щоб продати товар, треба розуміти, кому саме ви його продаєте і чого ці люди хочуть. Банально — люди купують картину не просто для того, щоб на стіні щось висіло. Можливо, вони хочуть створити затишок у домі або продемонструвати друзям, що вони поціновувачі мистецтва. Треба зрозуміти, чому ваша цільова аудиторія купить продукт і що саме тригерить її до покупки.

У вас має бути велика база інформації: конкуренти, позиціонування, цільова аудиторія, її потреби та мотиви. Після цього ви зробите суперякісну рекламу, тому що знаєте, де живе ваша аудиторія, який у неї бюджет і як вона поводиться.

Наприклад, у фінансовій сфері. Якщо ваша цільова аудиторія — люди з доходом близько 10 тисяч доларів на місяць, не обов'язково показувати їм автомобіль за 500 тисяч доларів. Можна показати Tesla чи інший автомобіль, який відповідає їхньому реальному стилю життя. Показати їм сімейне життя, бо вони сімейні, та продемонструвати товар.

Тому першочергово потрібно провести великий анамнез ринку. Не можна просто сказати: «Ми відкрили ресторан, зараз «сфоткаємо» їжу й запустимо рекламу». Потрібно зрозуміти, яку саме страву треба рекламувати першою і як її подати. Саме для цього потрібен аналіз ринку.

Ми дуже любимо і активно використовуємо AI. Звичайно, ми все аналізуємо. Це дуже пришвидшує процеси. Власник бізнесу може витратити пару днів на роботу зі штучним інтелектом і «витягнути» величезний масив інформації. Я б радила починати саме з цього.

А вже після підготовки створити рекламний креатив — не так складно. Коли ви підготуєтеся, вам буде набагато легше зрозуміти, яку ціль ви ставите перед рекламою і що саме потрібно показувати. У вас уже є інформація про ринок, конкурентів та цільову аудиторію. Завдяки цьому ви відсіюєте те, що вам не потрібно, і розумієте, в якому напрямку рухатися.



Яких помилок припускаються підприємці під час масштабування



Я бачу кілька ключових помилок і можу їх пояснити на власному досвіді. Раніше я сама була таргетологом, а зараз у мене команда: семеро людей у штаті, у кожного своя зарплата і зона відповідальності, плюс є фрілансери, яких ми залучаємо точково, наприклад, розробники.

Перше, що я вважаю важливим для масштабування будь-якого бізнесу, — отримувати цінну інформацію від людей, які вже досягли потрібного результату. Це нормально — заплатити за консультацію, зустрітися за чашкою кави та поставити всі запитання, які вас цікавлять. Це правильно, тому що ви економите час.

Якщо хочете відкрити ресторан, то знайдіть людину, яка це вже зробила, і поставте їй запитання. За гроші, безкоштовно, за каву — неважливо. Головне — отримати інформацію від людини з реальним досвідом. Це дуже скорочує шлях і допомагає уникнути чужих помилок. А ще краще — п’ять таких людей знайти і поговорити з кожним.

Друга важлива річ у масштабуванні — треба чітко працювати в дедлайнах та розуміти час. Людина, яка будує бізнес, має розуміти свій графік, знати, скільки часу приділяє роботі, сім'ї, навчанню та іншим справам. Коли ви починаєте масштабуватися, потрібно розуміти, де саме ви братимете на це час.

Адже час у нас однаковий – у добі 24 години, і ми не можемо їх збільшити. Якщо вам не вистачає часу на певний напрям, варто не боятися і залучати команди. Це можуть бути інвестиційні гроші, і не завжди вони окупляться одразу. Але це нормально — найняти команду, наприклад, з реклами або HR, яка визначить KPI чи систему бонусів. Треба делегувати і наймати людей, які допомагатимуть вам зростати.

Наприклад, в Україні підприємець може сам вести бухгалтерію. У Європі так не вийде — треба залучати бухгалтерську команду. Чим більше важливої роботи ви можете делегувати, тим більше часу у вас залишається. Тоді ви краще бачите напрям руху, точку Б, куди хочете дістатися, і можете визначити, як цього досягти.

Тому виділю два основні принципи: купувати інформацію у людей, які вже досягли потрібного результату, та не боятися делегувати. Але мати чіткі дедлайни і таймінги.

Для мене людина, яка масштабується і хоче результату, — це людина, у якої є чіткий календар. Вона прокидається й розуміє: сьогодні зустріч, після неї інтерв'ю, потім англійська, о шостій — тренування.

Якщо у вас хаос у розкладі й ви прокидаєтеся без розуміння, що робитимете сьогодні, масштабувати бізнес буде складно. І взагалі вибудовувати бізнес будь-де.



Штучний інтелект не замінить живих людей



До штучного інтелекту варто ставитися як до великої бібліотеки. Але він не має практичного досвіду. У нього немає емпатії, душі, тайм-менеджменту та розуміння того, як поєднувати роботу з особистим і соціальним життям. Він працює на основі інформації та холодної логіки. Тому може дати круту «вижимку» даних, але питання в тому, як ви будете її застосовувати.

Крім того, AI може дати дуже багато інформації. Вам треба відсіяти зайве. Щоб це зробити – краще поспілкуватися з реальними людьми. Тому що штучний інтелект нас не замінить. Він заощаджує час, якщо потрібно щось порахувати, побудувати графік, автоматизувати рутинну роботу чи зібрати інформацію про конкурентів. У цьому AI дуже добре допомагає. Але реальний життєвий досвід усе одно можуть дати лише люди.

Скільки коштує залучення клієнта в Європі



Залежно від конкретного бізнесу є різні цифри. Наприклад, у доставці їжі чи в ресторанах — це один чек. Перше замовлення клієнта на доставку їжі в деяких європейських країнах може коштувати близько 10 доларів. Але ця цифра буде різною для кожного бізнесу. Навіть якщо ресторани мають майже однаковий середній чек і працюють приблизно в одному гео, цифри все одно будуть формуватися по-різному, бо у кожного власна бізнес-модель. Ми враховуємо середній чек, маржинальність, LTV клієнта, товари-локомотиви та інші показники.

Я б дуже хотіла донести власникам бізнесу: не потрібно орієнтуватися на кейси таргетологів або досвід знайомих як на гарантований показник. Їх можна використовувати як орієнтир: у когось такі цифри, у вас можуть бути кращі або гірші. Але приблизно у такому діапазоні.

Якщо на ринку Європи середня вартість залучення клієнта в доставці їжі становить близько 10 доларів, навряд чи варто розраховувати, що у вашому випадку це буде 2 долари. Але й 45 доларів може бути занадто дорого. Тобто треба розуміти приблизний діапазон цін.

Таргет дозволяє оцінити приблизну вартість залучення клієнта в конкретній ніші та потенційний обсяг цільової аудиторії. Ми можемо прораховувати, визначати, скільки людей живе в конкретному гео, відфільтрувати їх за гендером, сімейним статусом, наявністю дітей та іншими параметрами. Ця базова інформація є у відкритому доступі.

Але відштовхуватися від конкретної ціни дуже складно. Краще рахувати саме вашу бізнес-модель: що для вас «окей», а що «не окей». І лише потім запускати рекламу. Тому що для кожної компанії цифри різні. Якщо бізнеси мають дуже схожу модель, однакову геолокацію, середній чек, меню, цільову аудиторію та приблизно однакову активність онлайн і офлайн, їхні цифри можуть бути схожими.

Але впливає дуже багато факторів. Уявіть, якщо один ресторан буде офлайн підвищувати впізнаваність, партнеритися з офісними бізнесами, а інший такий самий цього не робить, у них вартість залучення клієнта буде різною. Адже у першого вже є довіра клієнтів і впізнаваність бренду. І це впливатиме на ціни.

В абсолютно однакових бізнесах цифри будуть схожими. Але якщо існує несхожий патерн, то ціни можуть дуже відрізнятися. У такому випадку краще звернутися до таргетолога і порахувати математику конкретного бізнесу.

Ми можемо для вас це зробити. Проаналізуємо і скажемо, яка ціна для вас нормальна, з якою ціною ви в мінусі, а з якою вийдете в окупність – «x3» будете заробляти щомісяця. Ми порахуємо вам бізнес-модель і все покажемо. Це нормальний робочий процес. Кожен таргетолог має це робити – розрахувати юніт-економіку для бізнесу. Це одна з наших прямих задач.



Як будувати стратегію в онлайн-рекламі



Ми працюємо з рекламою в Instagram, Facebook, TikTok та Google. Стратегія — це наш план і вектор руху. Це наша карта, з якою ми, як мореплавці, виходимо у море. Вони можуть пливти в одному напрямку, а потім зрозуміти, що це не працює: змінився вітер і треба повернути, зупинитися чи «підлатати» корабель, змінити напрям руху, бо інша погода. Є зовнішні фактори, які впливають.

Але сама стратегія, яку команда створює перед запуском реклами, — обов'язковий елемент для старту. Нам потрібно розуміти, як ми рухаємося, а головне — розуміти, що ми не робимо.

Наприклад, якщо ми запускаємо рекламу ресторану, потрібно визначити, яка саме ціль нам потрібна. Можливо, нам не потрібні просто продажі. Нам треба залучити людей, які забронюють столик. Бо, наприклад, у нас немає доставки.

Стратегія — це великий документ, у якому ми визначаємо, що використовуємо, а що ні, прописуємо KPI та юніт-економіку. Обов'язково аналізуємо конкурентів: що вони роблять, у чому їхні сильні та слабкі сторони, що ми беремо собі. У стратегії також прописуються офери та креативи, з якими ми заходимо в рекламу. Звичайно, є технічні моменти: аналітика, контент, рекламні аудиторії. Усе це будується на основі аналізу цільової аудиторії.

Стратегія може змінюватися, бо те, що ми придумали на старті, може не спрацювати. І це нормально. Перевага таргетованої реклами в тому, що ми можемо протестувати гіпотезу, витративши мізерні гроші. Наприклад, витратити 100 доларів і зрозуміти, що стратегія або візуал не працюють. І ми можемо її переробити.

Якщо ж ви повісили банер на вулиці, наприклад, за 1000 доларів, в Європі це ще дорожче, то ви вже нічого не зміните, якщо за тиждень до вас не зайдуть клієнти. Ви не можете зірвати банер і повернути гроші. А в таргеті ми можемо протестувати, зрозуміти, що такий візуал або офер не працює, і перейти до іншого напряму з іншими креативами. Це круто, бо ми можемо одразу протестити.

Ще більша перевага — можливість протестувати рекламу наперед, ще до відкриття бізнесу. Наприклад, ресторан ще не відкрився, але за місяць до старту ми запустили рекламу, набили базу, показали людям, що скоро тут з'явиться новий заклад. Адже офлайн біля твого ресторану може пройти небагато людей, а онлайн ми можемо, умовно, достукатися через телефон до кожного.

І це 100% буде менший бюджет, ніж у форматі офлайн роздавати запрошення чи розвішувати плакати. Так, офлайн — це ще один спосіб залучення клієнтів. Але трафік,таргет дають можливість дешевше та швидше протестувати наші гіпотези.

Наприклад, якщо у нас є п'ять різних оферів і ми їх розмістимо на вулиці, то з бюджетом у 100 доларів це неможливо зробити. А в онлайн-рекламі – можливо і дуже швидко. Швидкість тестування та зміни стратегії — це величезна перевага таргетованої реклами. В офлайні такої гнучкості немає.

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