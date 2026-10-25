Чотирьох великих пивоварів Японії підозрюють у ціновій змові — The Japan Times

У Японії Комісія з чесної торгівлі розслідує можливу цінову змову щодо відпускних цін між Asahi Breweries, Kirin Brewery, Suntory Spirits і Sapporo Breweries. За даними The Japan Times, регулятор перевіряє можливий картель між чотирма великими пивоварними компаніями.

Ціни після зниження податку

Джерела видання повідомили, що після зниження податку на пиво на 19 єн за літр у жовтні 2023 року всі чотири компанії залишили відпускні ціни без змін. Вони пояснювали це зростанням витрат на збирання тари.

Із 2020 року податок на пиво в Японії знижували тричі. За інформацією джерел, у 2025 році всі чотири виробники підвищили ціни на 20 єн за літр.

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Перевірка регулятора

Представник однієї з оптових компаній заявив, що одночасове збереження цін після податкового зниження було незрозумілим для дистриб’юторів. Представник іншої оптової компанії сказав, що питання щодо підвищення цін у жовтні 2022 року та квітні 2025 року порушували на зустрічах виробників пива з оптовиками, які відбуваються двічі на рік.

7 жовтня Комісія з чесної торгівлі провела обшуки в головних офісах чотирьох компаній та інших місцях за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства. Регулятор розслідує справу з огляду на можливе подання кримінальної скарги прокурорам.

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