Comcast втратила 144 тисячі інтернет-абонентів — Channel NewsAsia

Comcast у третьому кварталі втратила 144 тисячі абонентів широкосмугового інтернету — більше, ніж прогнозували аналітики. За оцінкою FactSet, ринок очікував скорочення на 116,8 тисячі користувачів, тоді як роком раніше компанія втратила 91 тисячу абонентів.

Про результати компанії повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters. Конкуренція з боку AT&T і менших постачальників оптоволоконного інтернету, які знижують ціни, ускладнює Comcast утримання клієнтів без значних знижок.

Можлива реструктуризація

За повідомленнями, Comcast планує значні скорочення персоналу в межах реструктуризації бізнесу послуг зв’язку. Водночас медійні активи компанії, зокрема студії, тематичні парки та стримінговий сервіс Peacock, мають відокремитися в межах запланованого виокремлення NBCUniversal до середини 2027 року.

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Показники медійного напряму

Медійний підрозділ Comcast збільшив виручку в третьому кварталі на 13% — до 5,36 млрд доларів. Зростанню сприяли програми, пов’язані з футбольним чемпіонатом світу, та шоу Love Island USA на Peacock.

Peacock отримав квартальний прибуток до сплати податків у розмірі 261 млн доларів проти збитку 217 млн доларів роком раніше. Фільм The Odyssey став найкасовішим в історії Universal Studios і допоміг збільшити доподатковий прибуток цього підрозділу на 18,6%.

Водночас виручка підрозділу тематичних парків NBCUniversal скоротилася на 4,4% — до 2,60 млрд доларів, що нижче за середню оцінку аналітиків LSEG у 2,71 млрд доларів. Comcast також повідомила про скоригований прибуток у 1,07 долара на акцію, тоді як аналітики очікували 98 центів.

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