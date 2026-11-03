CommSec: Anthropic може включити австралійську пропозицію акцій до IPO — Channel NewsAsia

Компанія Anthropic може включити пропозицію акцій для роздрібних інвесторів в Австралії до проспекту первинного публічного розміщення акцій у США. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на брокерський підрозділ Commonwealth Bank of Australia.

Роль CommSec

Commonwealth Securities, відома як CommSec, заявила, що в разі проведення IPO виступить провідним австралійським брокером роздрібної пропозиції Anthropic. У CommSec також зазначили, що Anthropic не подаватиме заявку на лістинг на Австралійській фондовій біржі.

Розробник Claude минулого тижня подав заявку на IPO у США. Очікується, що після завершення розміщення акції компанії торгуватимуться на Nasdaq під тікером ANT. За даними видання, Anthropic може вийти на біржу до Дня подяки.

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Оцінка та витрати

Лістинг Anthropic відбувається на тлі оцінювання інвесторами того, чи забезпечать витрати на штучний інтелект прибутки, достатні для виправдання високих оцінок компаній сектору.

Reuters раніше повідомляв, що деякі нинішні та потенційні інвестори розглядають оцінку Anthropic на рівні 1,5 трлн доларів проти приблизно 2 трлн доларів раніше. Компанія також очікує понести майже половину витрат, пов’язаних із зобов’язаннями на 895,4 млрд доларів щодо розбудови інфраструктури штучного інтелекту, до 31 грудня 2030 року.

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