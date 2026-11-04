CVS Health розділить бізнес на дві публічні компанії до 2028 року — CNBC

У США компанія CVS Health планує до початку 2028 року розділитися на дві окремі публічні компанії. Рішення передбачає відокремлення приблизно 9 тисяч роздрібних аптек CVS від страхового бізнесу Aetna та менеджера аптечних пільг Caremark, повідомляє CNBC.

Обидві нові компанії залишаться публічними. Одна з них збереже назву CVS Health, а її очолить нинішній генеральний директор Девід Джойнер. Чинні акціонери CVS після поділу володітимуть акціями обох компаній.

Перегляд моделі після придбання Aetna

Поділ фактично означатиме перегляд угоди 2018 року, за якою CVS придбала страховика Aetna за 78 млрд доларів. Тоді компанія сформувала вертикально інтегровану групу, що поєднала аптеки, медичне страхування та сервіси з управління рецептами.

У 2025 році аптечний підрозділ CVS отримав 37,66 млрд доларів продажів. Виручка страхового напряму становила 36,29 млрд доларів, а сегмент медичних послуг — 51,24 млрд доларів.

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Страховий бізнес і Caremark компанія має об’єднати з мережею первинної медичної допомоги Oak Street Health, провайдером домашніх медичних візитів Signify Health та бізнесом спеціалізованих препаратів.

Тиск на менеджерів аптечних пільг

За даними CNBC, CVS раніше вже розглядала можливість поділу: у жовтні 2024 року компанія залучила радників для стратегічного перегляду бізнесу. Відтоді CVS реалізовувала програму скорочення витрат на 2 млрд доларів, закривала частину магазинів, змінювала керівництво та намагалася обмежити витрати у програмі Medicare Advantage.

Акції CVS зросли приблизно на 70% відтоді, як Джойнер очолив компанію у жовтні 2024 року. Ринкова вартість групи становила 117 млрд доларів.

Аналітик Leerink Partners Майкл Черні зазначив, що окрема аптечна компанія може мати сильніші перспективи завдяки зростанню частки ринку та стабілізації валової маржі. Він також припустив, що одним із чинників рішення може бути посилена увага законодавців штатів до вертикальної інтеграції CVS. Менеджери аптечних пільг у США перебувають під тиском через непрозоре ціноутворення, концентрацію ринку та можливі конфлікти інтересів, коли такі компанії одночасно володіють страховими структурами й аптеками.

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