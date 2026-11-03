David Jones пропустив строк подання фінзвітності регулятору ASIC — ABC News Australia

Австралійська мережа універмагів David Jones пропустила строк подання звітності за останній фінансовий рік до корпоративного регулятора ASIC. Компанія також опинилася в центрі повідомлень про можливе закриття частини магазинів і проблеми у відносинах із постачальниками, повідомляє ABC News.

Підтримка кредитора

Ключовий кредитор David Jones, Hilco Capital, напередодні різдвяного сезону надав компанії додаткові кошти, щоб вона могла поповнити запаси товарів. Суму фінансування кредитор не розкрив, однак ABC News оцінює її приблизно у 10 млн доларів.

У Hilco Capital заявили, що продовжують підтримувати бізнес, і заперечили припущення про протилежне. David Jones належить австралійській приватній інвестиційній компанії Anchorage Capital Partners.

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Магазини та постачальники

Представник Anchorage Capital Partners відмовився коментувати спекуляції, але повідомив, що David Jones переглядає мережу магазинів і обговорює зі зацікавленими сторонами заходи для забезпечення фінансової життєздатності. Нині мережа має 38 магазинів по всій Австралії.

У медіа також з’являлися припущення про можливе закриття кількох магазинів David Jones у торговельних центрах Westfield. За даними ABC News, щонайменше один великий модний бренд забрав частину товарів із магазинів мережі через побоювання щодо її здатності розраховуватися за рахунками. Постачальникам раніше цього року вже подовжували строки оплати за товар.

Профспілка працівників роздрібної торгівлі SDA повідомила, що звертається до співробітників David Jones та інформує їх про права на випадок припинення діяльності ритейлера.

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