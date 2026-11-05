David Jones розпочала процедуру добровільного адміністрування в Австралії — Daily Maverick

Австралійська мережа універмагів David Jones розпочала процедуру добровільного адміністрування на тлі зростання витрат, млявих роздрібних продажів і тиску в ланцюгах постачання. За даними Daily Maverick, магазини компанії в Австралії та Новій Зеландії продовжать роботу під контролем призначених зовнішніх керуючих FTI Consulting.

Продаж або рекапіталізація

Добровільними адміністраторами David Jones призначили McGrathNicol. FTI Consulting і McGrathNicol заявили, що негайно розпочнуть пошук пропозицій щодо рекапіталізації бізнесу або його продажу як діючої компанії.

Генеральна директорка David Jones Еріка Берхтольд заявила, що ритейлер має розроблений план оновлення бізнесу на майбутнє. За її словами, компанія співпрацюватиме з адміністраторами, зовнішніми керуючими та забезпеченим кредитором у межах процедури добровільного адміністрування.

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Історія мережі

David Jones заснував у Сіднеї 1838 року валлійський іммігрант Девід Джонс. Ритейлер називає себе найстарішим у світі універмагом, що безперервно працює. Мережа має близько 6 тисяч працівників у 38 магазинах Австралії та Нової Зеландії.

Компанія понад десять років зазнає тиску через розвиток онлайн-торгівлі та конкуренцію з мережами швидкої моди. Її останнім власником є фонд прямих інвестицій Anchorage Capital Partners, який придбав David Jones у південноафриканського ритейлера Woolworths у 2022 році приблизно за 100 млн австралійських доларів, за даними медіа того часу.

За інформацією ABC News, Scentre Group, що управляє торговельними центрами Westfield в Австралії та Новій Зеландії, пропонувала David Jones підтримку, однак Anchorage Capital Partners її відхилила. Універмаги David Jones працюють у 17 локаціях Westfield.

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