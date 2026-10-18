Decodo: близько половини змін цін у США були зниженням — Fortune

Компанія, що працює з вебданими, Decodo відстежувала зміни цін у США у 2025 році та зафіксувала, що приблизно половина таких змін була зниженням вартості товарів. Моніторинг охоплював, зокрема, електроніку, одяг і товари для ремонту та облаштування дому, повідомляє Fortune.

Динамічне ціноутворення передбачає зміну цін залежно від ринкових умов, зокрема попиту й пропозиції. Такий підхід давно застосовують авіакомпанії, які коригують вартість квитків із наближенням дати вильоту, а також сервіси поїздок на кшталт Uber у періоди підвищеного попиту.

Електронні цінники у магазинах

У великих американських мережах, зокрема Walmart і Whole Foods, поширюються електронні цінники на полицях. Вони дозволяють оновлювати вартість товарів без заміни паперових етикеток. Водночас захисники прав споживачів застерігають, що такі системи потенційно можуть застосовуватися для різкого або персоналізованого коригування цін.

За словами Аси Фаркуара з технологічної компанії Relex Solutions, ритейлери зазвичай оновлюють електронні цінники за регулярним графіком, часто щотижня, оскільки покупці цінують стабільність. Дослідники, які стежили за цінами в неназваній продуктовій мережі, після запровадження таких етикеток практично не виявили різкого підвищення цін у години високого попиту.

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Дані покупців і алгоритми

Персоналізоване ціноутворення означає пропозицію різних цін або знижок залежно від місця перебування, рівня доходів, історії переглядів та інших даних про людину або групу покупців. У січні 2025 року у звіті співробітників Федеральної торгової комісії США зазначалося, що посередники, які пропонують інструменти для адаптації цін і промоакцій, працювали щонайменше з 250 клієнтами, серед яких були продуктові та одягові ритейлери.

Законодавці штатів Меріленд, Нью-Джерсі та Коннектикут нещодавно запровадили обмеження на використання персональних даних покупців для визначення ціни. Федеральна торгова комісія також запропонувала політику правозастосування, за якою нерозкриття використання персональних даних для встановлення індивідуальних цін може порушувати законодавство про захист споживачів.

Алгоритмічні системи можуть рекомендувати або автоматично встановлювати ціни. ШІ може допомагати їм аналізувати продажі, ціни конкурентів та інші дані, щоб прогнозувати попит і оцінювати вплив різних цін на продажі та прибуток. Опитування Simon-Kucher серед понад 2200 керівників у 28 країнах показало, що 41% респондентів використовували ШІ для збору ринкової інформації, зокрема даних про ціни конкурентів, а 28% — для оптимізації цін у реальному часі.

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