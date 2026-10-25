У Пакистані торговельний дефіцит із сімома регіональними країнами-партнерами в першому кварталі 2026–2027 фінансового року, що охоплює липень—вересень, скоротився на 26,35% — до 2,85 млрд доларів. За аналогічний період роком раніше він становив 3,87 млрд доларів, повідомляє Dawn.

Скорочення дефіциту відбулося на тлі зниження імпорту та помірного зростання експорту. Експорт Пакистану до цих семи країн зріс на 10,96% у річному вимірі — з 779,425 млн до 864,878 млн доларів. Водночас імпорт зменшився на 20,02% — до 3,717 млрд доларів проти 4,648 млрд доларів роком раніше.

Ключові торговельні партнери

За даними Державного банку Пакистану, на Об’єднані Арабські Емірати припало 66,21% усього пакистанського експорту до семи країн у липні—вересні. Частка Саудівської Аравії становила 19,45%, тоді як сукупна частка решти п’яти держав — 14,34%.

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Експорт до ОАЕ зріс на 16,35%, зокрема завдяки поставкам до Абу-Дабі, Аджмана та Фуджейри. Імпорт з Еміратів знизився на 6,15%, переважно через менші надходження нафтопродуктів та інших товарів. Експорт до Саудівської Аравії зріс на 4,92%, тоді як імпорт із цієї країни зменшився на 18,52%.

Зміни в імпорті енергоносіїв

Найбільше скоротилися виплати за імпорт із Кувейту та Катару — на 97,46% і 72,51% відповідно. На ці дві країни припало 947,923 млн доларів валового скорочення імпортних платежів. Частково це падіння компенсувало різке зростання імпорту з Оману — на 97,40%.

Поставки Пакистану до Катару знизилися на 22,79%, а до Кувейту — на 2,24%. Експорт до Бахрейну скоротився на 23,07%, тоді як поставки до Йорданії та Оману зросли на 4,70% і 10,73% відповідно. Пакистан і надалі значною мірою залежить від енергетичного імпорту з ОАЕ та Саудівської Аравії, на які разом припадає 90% таких закупівель.

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