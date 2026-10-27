Дефіцит торгівлі Пакистану з сусідами зріс до $4,97 млрд — Dawn

У Пакистані торговельний дефіцит у торгівлі з дев’ятьма сусідніми країнами за перший квартал 2026–2027 фінансового року зріс на 26,62% — до $4,97 млрд проти $3,93 млрд за аналогічний період попереднього року. Про це повідомляє Dawn із посиланням на дані Державного банку Пакистану.

Імпорт зростав швидше за експорт

У липні—вересні експорт Пакистану до Афганістану, Китаю, Бангладеш, Шрі-Ланки, Індії, Ірану, Непалу, Бутану та Мальдівів скоротився на 6,72% — до $944,24 млн. За той самий період імпорт із цих країн зріс на 19,79% і сягнув $5,92 млрд.

Найбільше на сукупний дефіцит вплинуло збільшення імпорту з Китаю. Його обсяг зріс на 19,76% — із $4,85 млрд до $5,82 млрд. Двосторонній дефіцит у торгівлі з КНР збільшився на $858,808 млн, що становить приблизно 82,18% загального приросту дефіциту з дев’ятьма країнами.

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Падіння поставок до Афганістану

Пакистанський експорт до Китаю зріс на 17,95% — до $663,57 млн. Водночас постачання до Афганістану впали на 88,34% — до $18,86 млн порівняно зі $161,76 млн роком раніше. Імпорт із Афганістану скоротився на 94,4%, до $0,25 млн. Видання зазначає, що торгівля з Афганістаном, зокрема експорт, залишається призупиненою з 10 жовтня 2025 року.

Експорт до Бангладеш знизився на 2,96% — до $174,77 млн, а імпорт із цієї країни скоротився на 36,11%, до $13,88 млн. Імпорт з Індії зріс на 68,9% — до $61,74 млн, тоді як пакистанського експорту до Індії в першому кварталі фінансового року не зафіксували.

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