Дефіцит торгівлі товарами США зріс до $134,9 млрд у вересні — Anadolu Agency

У США дефіцит торгівлі товарами у вересні зріс на 2,1% проти попереднього місяця — до 134,9 млрд доларів. Це найбільший показник із березня 2025 року, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Міністерство торгівлі США.

Вищий за очікування показник

У серпні дефіцит становив 132,1 млрд доларів. Вересневий результат також перевищив ринкові очікування: вони передбачали розрив на рівні 130,4 млрд доларів.

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Експорт товарів США за місяць збільшився на 5,3 млрд доларів і досяг 209,2 млрд доларів. Водночас імпорт зріс швидше — на 8,1 млрд доларів, до 344,1 млрд доларів. Темпи зростання імпорту випередили темпи зростання експорту.

Дані про запаси

Оптові запаси у вересні зросли на 0,6% у місячному вимірі та становили 1,01 трлн доларів. Запаси в роздрібній торгівлі збільшилися на 0,3% — до 885,3 млрд доларів.

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