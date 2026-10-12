Delta перенесла запуск рейсу до Ер-Ріяда на березень після атак — CNBC

Американська авіакомпанія Delta Air Lines перенесла на березень запуск безпосадкового рейсу між Атлантою та Ер-Ріядом у Саудівській Аравії. Перевізник планував відкрити маршрут 23 жовтня; це мав бути перший безпосадковий комерційний рейс між США та Саудівською Аравією, який виконує американська авіакомпанія.

Запуск відклали через ситуацію в аеропорту

Як повідомляє CNBC, рішення ухвалили після кількох смертельних атак на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Від четверга тисячі рейсів до та з аеропорту скасували, за даними сервісу Flightradar24.

Атаки, відповідальність за які заявили єменські хусити, що підтримуються Іраном, посилилися в суботу. За словами посадовців, снаряд влучив у пасажирський термінал аеропорту: щонайменше 12 людей загинули, понад 300 були поранені. Станом на понеділок аеропорт залишався закритим.

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Реакція Delta та попередження FAA

Сполучення планували виконувати широкофюзеляжним літаком Airbus A350-900. У Delta заявили, що підтримують тісний контакт із відповідними державними та авіаційними партнерами, зокрема Saudia і Riyadh Air, та відстежують ситуацію. Компанія назвала Саудівську Аравію важливим для себе ринком і заявила про намір працювати в королівстві в довгостроковій перспективі.

Генеральний директор Delta Ед Бастіан раніше казав CNBC, що безпека визначатиме рішення щодо перенесення старту маршруту. У неділю Федеральне авіаційне управління США порадило американським авіакомпаніям бути обережними під час польотів у Саудівській Аравії або поблизу неї через ризики для безпеки польотів, пов’язані з військовою активністю та навігаційними системами. Попередження діє до 10 грудня.

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