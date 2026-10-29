Denso скоротила квартальний операційний прибуток на 18% — Channel NewsAsia

Японський постачальник автокомпонентів для Toyota — компанія Denso — повідомив про зниження операційного прибутку у другому кварталі. За липень—вересень показник становив 86 млрд єн, або близько $545 млн.

Прибуток нижчий за торішній

Операційний прибуток Denso зменшився на 18% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, коли він становив 104,2 млрд єн. На результат вплинуло підвищення витрат на деталі та матеріали, повідомляє Channel NewsAsia.

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Показник також виявився нижчим за медіанний прогноз дев’яти аналітиків, опитаних LSEG. Вони очікували, що операційний прибуток компанії за квартал становитиме 104,8 млрд єн.

Прогноз на рік не змінили

Denso залишила без змін прогноз операційного прибутку на весь рік на рівні 500 млрд єн. У повідомленні зазначено обмінний курс 157,87 єни за один долар США.

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