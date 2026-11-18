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В Івано-Франківську планують побудувати десятиповерховий житловий комплекс на вулиці Береговій, 35, неподалік університету нафти й газу.

Проєкт передбачає 54 квартири, комерційні приміщення на першому поверсі та 35 паркомісць, з яких 27 розмістять у підземному паркінгу.

Забудова охопить територію площею 0,1 га. Одна із земельних ділянок належить компанії «Франківський дім ІФ», власником якої є депутат Івано-Франківської облради від «Слуги народу» Олег Качур. Інша ділянка є комунальною та перебуває в оренді.

Громадські слухання щодо проєкту детального плану території розпочнуться 4 грудня о 16:00 у конгрес-центрі Палацу Потоцьких.

За даними декларації НАЗК, у 2025 році Олег Качур разом із дружиною отримали майже 12 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Подружжя також задекларувало 155 тисяч євро, 160 тисяч доларів та 40 млн грн готівкою.

Джерело: ZAXID.NET.

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