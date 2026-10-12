Депутати Південної Кореї розкритикували Coupang за недопуск інспекторів — Korea Herald

У Південній Кореї депутати правлячої та опозиційної партій розкритикували компанію електронної комерції Coupang за відмову допустити представників Комісії з чесної торгівлі (FTC) до виїзної перевірки. Під час парламентської перевірки діяльності FTC 12 жовтня законодавці заявили про готовність ухвалити законодавчі зміни, щоб бізнес не міг відмовляти державним органам у проведенні інспекцій, повідомляє Korea Herald.

Перевірки з серпня

FTC кілька разів із серпня намагалася провести перевірку на об'єктах Coupang. Вона є частиною розслідування можливого стягнення компанією плати з продавців на її онлайн-маркетплейсі для підтримання низьких цін для покупців.

Депутат від правлячої Демократичної партії Кореї Мін Бьон Дуґ заявив, що Coupang не пустила представників FTC на свої об'єкти та вимагала від регулятора довести наявність ризику втручання у докази. За його словами, нездатність комісії провести інспекцію може створити прецедент для інших роздрібних компаній.

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Суперечка про процедуру

Депутат від головної опозиційної партії «Сила народу» Пак Сон Хун заявив, що Coupang стала першою компанією, яка працює у Південній Кореї та відмовилася від перевірки FTC після запровадження відповідних законодавчих підстав у 2012 році. Він також розкритикував посилання компанії на статус американської компанії та її лістинг на фондовому ринку США.

За законами про чесні операції у великому роздрібному бізнесі та про регулювання монополій і чесну торгівлю FTC має повноваження примусово проводити перевірки компаній. Регулятор заявив, що всі попередні інспекції проводилися без попередження через ризик втручання у докази.

Водночас Coupang послалася на Рамковий закон про адміністративні розслідування, стверджуючи, що FTC мала завчасно повідомити її про перевірку. Голова комітету Національних зборів з питань національної політики Ю Дон Су заявив про потребу нового закону для забезпечення процесуальної справедливості. Голова FTC Чжу Бьон Ґі сказав, що регулятор серйозно ставиться до відмови Coupang, і попередив про очевидний негативний вплив на суспільні інтереси, якщо суд визнає спробу перевірки незаконною.

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