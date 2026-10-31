Despegar авансувала готелям $3 млн і хоче довести виплати до $30–50 млн — The Rio Times

У Колумбії фінансовий директор латиноамериканської онлайн-платформи для бронювання подорожей Despegar Ренан Пінту повідомив, що компанія авансувала готелям 3 млн доларів за підтверджені майбутні бронювання. Despegar хоче довести обсяг таких авансів до 30–50 млн доларів до березня 2027 року, повідомляє The Rio Times.

Виплати за майбутні бронювання

Сервіс Despegar Pago переказує готелям кошти протягом 48 годин за підтверджені бронювання, за якими гості ще не проживали. Зазвичай готелі отримують оплату через 30–45 днів.

За словами Пінту, готель може обрати потрібні бронювання у своєму кабінеті на платформі, після чого кошти надходять на вказаний банківський рахунок. Сервіс запустили приблизно за чотири місяці до інтерв’ю, опублікованого 31 жовтня 2026 року.

У третій місяць роботи Despegar Pago обсяг авансів сягнув 1 млн доларів, а на час інтерв’ю становив 3 млн доларів, заявив Пінту. Вартість авансування визначають окремо для кожного готелю з урахуванням його грошових потоків і сезонності, але конкретних ставок або комісій не розкрили.

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Робота в країнах Латинської Америки

За даними Пінту, Despegar Pago доступний у всіх країнах присутності платформи, зокрема в Колумбії, Мексиці, Чилі, Еквадорі, Перу, Аргентині та Бразилії. Аргентина є найбільшим ринком компанії та стала першою країною, де запустили цей продукт, тоді як у Чилі найвища частка готелів платформи користується сервісом.

Фінансовий директор також зазначив, що бізнес Despegar у Латинській Америці зростає приблизно на 20% на рік, а в Колумбії — на 40%. Колумбія забезпечує близько десятої частини бізнесу компанії.

Власник платформи

Нідерландська технологічна група Prosus завершила придбання Despegar 15 травня 2025 року. Компанія оцінювала угоду в 1,7 млрд доларів. Despegar заснували в Аргентині у 1999 році, а у 2017 році її акції почали торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі.

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