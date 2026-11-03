Disney планує тисячі скорочень, менеджерам поставили ціль економії 20% — The Japan Times

Walt Disney Co. готується скоротити тисячі робочих місць і попросила частину менеджерів орієнтуватися на 20-відсоткове скорочення річних витрат. Про це з посиланням на обізнаних із закритими обговореннями співрозмовників повідомляє The Japan Times.

Скорочення в окремих підрозділах

За словами джерел видання, заощадження можуть забезпечити як ліквідацією робочих місць, так і зменшенням інших витрат. Зміни непропорційно торкнуться окремих напрямів Disney, зокрема тематичних парків, телевізійної мережі та кіностудії.

Генеральний директор Disney Джош Д’Аморо, за словами співрозмовників, планує реінвестувати частину заощаджених коштів у виробництво кіно й телепрограм, технології, тематичні парки та круїзний бізнес. Компанія також обіцяла двозначне зростання скоригованого прибутку на акцію в поточному фінансовому році. Представник Disney відмовився від коментарів.

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Попередні звільнення

Disney уже скорочувала витрати на мільярди доларів і ліквідовувала тисячі посад упродовж останніх років. Скорочення зачепили всі підрозділи, серед яких ABC, Pixar, ESPN, кіностудія та напрям Experiences. Наприкінці минулого фінансового року в компанії працювала 231 тисяча людей у світі.

1 жовтня The Wall Street Journal повідомив, що Disney планує реструктуризацію телевізійного підрозділу, а також скорочення в юридичному напрямі й підрозділі глобальних справ. Netflix, Sony Pictures Entertainment, Paramount і Warner Bros. також скорочували штат на тлі зниження доходів від традиційного телебачення та повільнішого зростання кількості передплатників стримінгових сервісів.

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