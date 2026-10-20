Дизель і автогаз подорожчали в Україні: ситуація на заправках станом на 20 жовтня

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У вівторок, 20 жовтня 2026 року, кілька великих мереж АЗС в Україні змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить 90,56 грн за літр, а дизельного пального — 102,17 грн за літр.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG дизельне пальне подорожчало на 40 коп./л, ДП+ – на 40 коп./л, а автогаз – на 1 грн/л. В Окко дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л. У WOG дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 1 грн/л, а автогаз – на 1 грн/л. У Socar вартість ДП+ зросла на 1 грн/л.

Водночас у мережі KLO бензин А-95 подорожчав на 50 коп./л, дизельне пальне та ДП+ – на 1 грн/л, а автогаз – на 50 коп./л. В «Укрнафті» автогаз зріс у ціні на 1 грн/л. У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 здешевшав на 45 коп./л, тоді як дизельне пальне подорожчало на 1,82 грн/л, а автогаз – на 1,47 грн/л.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Додамо, що світові ціни на продукти можуть зрости до кінця 2027 року.

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