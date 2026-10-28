Дизель і автогаз подорожчали в Україні: ціни на АЗС України станом на 28 жовтня

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28 жовтня 2026 року українські мережі АЗС змінили ціни на пальне, зокрема подорожчали дизельне пальне та автогаз. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, а дизеля — 104,86 грн за літр.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережах WOG та Socar автогаз подорожчав на 1 грн/л.

На АЗС «Укрнафта» на 1 грн/л зросли ціни на дизельне пальне, ДП+ та автогаз. У мережі KLO автогаз подорожчав на 2 грн/л, а дизельне пальне та ДП+ – на 1 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована у Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у WOG – 58,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 52,49 грн/л.

Станом на 22 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 90,60 грн за літр, а дизельного пального — 104,28 грн за літр, тоді як на окремих заправках дизель коштує до 109 грн.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати.

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