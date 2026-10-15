Дизель і газ подорожчали в Україні, скільки коштує пальне на АЗС 15 жовтня

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Станом на 15 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,34 грн за літр, а дизельного пального - 99,86 грн за літр.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG газ подорожчав на 2 грн/л, а дизельне пальне та ДП+ – на 1 грн/л. Водночас в Oкко газ, дизельне пальне та ДП+ зросли в ціні на 1 грн/л. У мережі WOG автогаз подорожчав на 60 коп./л, а в Socar дизельне пальне та ДП+ – на 1 грн/л. У «БРСМ-Нафта» автогаз зріс у ціні на 70 коп./л, а в «Укрнафті» – на 1 грн/л.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

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