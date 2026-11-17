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У вівторок, 17 листопада 2026 року, українські мережі АЗС скоригували вартість пального. Дизель на окремих заправках подешевшав на 1–2 грн за літр, тоді як автогаз в ОККО додав 1 грн і коштує 64,90 грн. Середні ціни на А-95 і дизель становлять відповідно 88,99 грн і 102,44 грн за літр.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 99,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 1 грн/л, до 102,90 грн/л. Водночас вартість бензину та автогазу залишилася незмінною.

В Окко автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 64,90 грн/л. Ціни на бензин та дизельне пальне залишилися на попередньому рівні. У WOG дизельне пальне та ДП+ подешевшали на 1 грн/л – до 104,90 грн/л та 107,90 грн/л відповідно. Водночас автогаз коштує 63,50 грн/л.

У Socar ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними. Водночас бензин А-95 подорожчав на 4 грн/л – до 95,90 грн/л, а преміальний А-95+ – на 4 грн/л, до 98,90 грн/л.

В «Укрнафті» дизельне пальне подешевшало на 2 грн/л – до 99,90 грн/л, а ДП+ – на 2 грн/л, до 101,90 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 61,90 грн/л.

У мережі KLO бензин А-95 подешевшав на 50 коп./л – до 84,40 грн/л, преміальний А-95+ – на 1 грн/л, до 91,60 грн/л. ДП+ подешевшав на 2 грн/л – до 105,90 грн/л, бензин А-100 – на 2 грн/л, до 99,90 грн/л, а А-92 – на 50 коп./л, до 83 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 10 коп./л – до 85,94 грн/л, дизельне пальне – на 88 коп./л, до 99,56 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 5 коп./л – до 59,50 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко – 64,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 59,50 грн/л.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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